Жанна Пьянкова ушла из дома в Перми по улице Татищева и не вернулась Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Пермском крае объявлены поиски 18-летней девушки, которая пропала в середине июля. В последний раз Пьянкову Жанну Викторовну видели в голубом сарафане с маленькими цветочками темного цвета и черных босоножках. При себе у нее была светло-серая борсетка, передает поисково-спасательный отряд «Регион159».

«Устанавливается местонахождение Пьянковой Жанны Викторовны (18 лет). С 15 июля 2022 года ее местонахождение неизвестно», — написано на стене сообщества с соцсети «ВКонтакте».

Рост Жанны — от 150 до 155 см, она среднего телосложения. Глаза карие, волосы волнистые, темно-русые, ниже плеч. Особая примета — шрам над левой бровью.

О том, что в Кунгуре (Пермский край) при поддержке поискового отряда «Регион159» были успешно окончены поиска двух молодых девушек, URA.RU сообщало ранее. Об их местонахождение было неизвестно, начиная с 16 июля.

Поисково-спасательный отряд сообщает, что нужна помощь добровольцев Фото: VK, ДПСО «Регион159»