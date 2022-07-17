Пермский контрактник после ранения и лечения вновь поехал в ДНР

18 июля 2022 в 11:13 Размер текста - 17 +

Земляки оказали военнослужащему материальную помощь в отправке на Украину Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Контрактник из города Кудымкар Пермского края, получивший ранение в Донбассе, вновь отправился на Украину. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал депутат законодательного собрания края, бизнесмен Алексей Петров. По его словам, молодой человек прошел реабилитацию и вновь готов участвовать в спецоперации. «Наш воин-защитник Тимофей, выпускник КЛТ [Кудымкарского лесотехнического техникума], прошел реабилитацию после ранения на Донбассе, где служит по контракту, и снова отправляется на защиту нашей родины», — написал Петров в соцсети. Он отметил, что торговая сеть «Маркетинг», владельцем которой является Петров, помогла контрактнику материально. Ранее о сборе пожертвований для участников спецоперации объявил пермский благотворительный фонд «Добровольцы Донбасса». По данным представителей фонда, средства необходимы для приобретения средств защиты и технического оборудования. С конца февраля российские войска проводят на территории Украины спецоперацию. Президент России Владимир Путин назвал ее вынужденной мерой. По его словам, она направлена на освобождение жителей Луганской и Донецкой республик. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

Контрактник из города Кудымкар Пермского края, получивший ранение в Донбассе, вновь отправился на Украину. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал депутат законодательного собрания края, бизнесмен Алексей Петров. По его словам, молодой человек прошел реабилитацию и вновь готов участвовать в спецоперации. «Наш воин-защитник Тимофей, выпускник КЛТ [Кудымкарского лесотехнического техникума], прошел реабилитацию после ранения на Донбассе, где служит по контракту, и снова отправляется на защиту нашей родины», — написал Петров в соцсети. Он отметил, что торговая сеть «Маркетинг», владельцем которой является Петров, помогла контрактнику материально. Ранее о сборе пожертвований для участников спецоперации объявил пермский благотворительный фонд «Добровольцы Донбасса». По данным представителей фонда, средства необходимы для приобретения средств защиты и технического оборудования. С конца февраля российские войска проводят на территории Украины спецоперацию. Президент России Владимир Путин назвал ее вынужденной мерой. По его словам, она направлена на освобождение жителей Луганской и Донецкой республик.