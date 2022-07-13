Пермяки объявили о сборе денег для нужд ОМОНа

Деньги пойдут на покупку оборудования и снаряжения для омоновцев, участвующих в спецоперации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Благотворительный фонд «Добровольцы Донбасса» в Перми объявил о сборе денег, которые планируется потратить на нужды пермских омоновцев, принимающих участие в спецоперации. Об этом сообщается на странице фонда в соцсети «ВКонтакте».

«Фонд „Добровольцы Донбасса“ открыл сбор денежных средств на нужды отряда пермского ОМОНа „ПАРМА“. Отряд работает на территории Донбасса, выполняя боевые задачи. Бойцам нужны квадрокоптеры, тепловизоры, средства личной защиты, приборы ночного видения и другое снаряжение», — говорится в размещенном сообщении.

Представители благотворительного фонда также поясняют, что готовы принять «любую помощь», в том числе, военное обмундирование, продукты питания длительного хранения. В пресс-службе управления войск нацгвардии по Пермскому краю на звонок корреспондента URA.RU не ответили.

В июне фонд «Добровольцы Донбасса» отправил в Луганск гуманитарную помощь и автотехнику. Одним из крупных жертвователей фонда стал пермский бизнесмен, владелец холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин.

С конца февраля российские войска проводят на Украине специальную военную операцию, в которой также принимают участие сотрудники Росгвардии (ОМОН). Главной целью спецоперации президент РФ Владимир Путин назвал освобождение жителей ДНР и ЛНР от многолетнего геноцида со стороны украинских властей.