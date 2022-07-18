Окровавленный челябинец напугал пенсионерок около подъезда

В квартире, откуда вышел раненый мужчина, нашли труп Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске раненый мужчина в крови напугал пенсионерок, сидевших около подъезда, попросив у них о помощи. В квартире, откуда он вышел, нашли труп его товарища, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Сейчас следователи выясняют, что случилось в квартире дома на улице Машиностроителей, 30, где из подъезда вечером 18 июля вышел 36-летний мужчина в крови. Скорую помощь и полицию вызвали сидевшие около дома пенсионерки. Приехавшие силовики нашли в квартире труп мужчины средних лет с ножевыми ранениями, затем установили и задержали хозяина квартиры, он находится в неадекватном состоянии в связи с наркотическим опьянением,» — рассказал источник.

По предварительным данным, все трое могли употреблять наркотики. Выживший находится в больнице. Хозяину 32 года, он ранее судим за кражи, грабеж и незаконный оборот наркотиков.

По факту случившегося в его квартире решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 105 УК РФ («Убийство»). В пресс-службе СУ СКР по Челябинской области информацию пока не комментируют.