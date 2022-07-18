18 июля 2022

В Челябинске под склад продают земли возле войсковой части

© Служба новостей «URA.RU»
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На аукцион выставили участок за 7 миллионов 475 тысяч рублей Фото:

В Калининском районе Челябинска под склад, небольшое производство или автосервис на торги выставили имущественный комплекс возле войсковой части №2357. Об этом сообщается на сайте «ДОМ.РФ».

«Имущественный комплекс расположен в промышленном районе города Челябинска. Объекты недвижимости находятся на земельном участке, который частично граничит с территорией воинской части», — говорится на сайте.

Неиспользуемые федеральные участки, предназначенные под строительство зданий и сервисных объектов, находятся в промышленном районе города по адресу улица Гатчинская, 1. Площадь земель — 3,3 гектара. Имущественный комплекс состоит из 13 сооружений, общая площадь которых составляет 6 тысяч 967 квадратных метров. К землям есть подъезд с улицы Ферросплавной и с Верхоянского переулка. Вблизи продаваемых земель расположена территория воинской части.

Стартовая цена лота, состоящего из 13 объектов и 1 участка — 7 миллионов 475 тысяч рублей. Аукцион состоится 1 августа.

Ранее в Сосновском районе под Челябинском «ДОМ.РФ» выставил на торги участок под смешанную застройку площадью 12 тысяч 936 квадратных метров за 4 млн 553 тысячи рублей. На земельном участке разрешено строить малоэтажные многоквартирные дома до четырех этажей, включая мансардный, обустраивать спортивные и детские площадки, площадки для отдыха.

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В Калининском районе Челябинска под склад, небольшое производство или автосервис на торги выставили имущественный комплекс возле войсковой части №2357. Об этом сообщается на сайте «ДОМ.РФ». «Имущественный комплекс расположен в промышленном районе города Челябинска. Объекты недвижимости находятся на земельном участке, который частично граничит с территорией воинской части», — говорится на сайте. Неиспользуемые федеральные участки, предназначенные под строительство зданий и сервисных объектов, находятся в промышленном районе города по адресу улица Гатчинская, 1. Площадь земель — 3,3 гектара. Имущественный комплекс состоит из 13 сооружений, общая площадь которых составляет 6 тысяч 967 квадратных метров. К землям есть подъезд с улицы Ферросплавной и с Верхоянского переулка. Вблизи продаваемых земель расположена территория воинской части. Стартовая цена лота, состоящего из 13 объектов и 1 участка — 7 миллионов 475 тысяч рублей. Аукцион состоится 1 августа. Ранее в Сосновском районе под Челябинском «ДОМ.РФ» выставил на торги участок под смешанную застройку площадью 12 тысяч 936 квадратных метров за 4 млн 553 тысячи рублей. На земельном участке разрешено строить малоэтажные многоквартирные дома до четырех этажей, включая мансардный, обустраивать спортивные и детские площадки, площадки для отдыха.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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