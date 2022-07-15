Под Челябинском появится новый микрорайон

Участок под застройку находится на пустующих землях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Землю в Сосновском районе Челябинской области площадью 12 тысяч 936 квадратных метров под смешанную застройку выставили на торги за 4 млн 553 тысячи рублей. Аукцион проводит «ДОМ.РФ», сообщается на сайте госкорпорации.

«12 земельных участков продаются одним лотом под смешанную застройку в развивающемся районе Челябинской области. На территории разрешается строить малоэтажные многоквартирные дома до 4 этажей, включая мансардный, обустраивать спортивные и детские площадки, площадки для отдыха», — сообщается в документации на сайте.

Земельные участки расположены в окружении лесного массива, болотистых участков и пустующих земель. На территории есть деревья и кустарники. На участке можно строить многоквартирные жилые дома, а также возводить коммерческую, офисную, социальную, индустриальную недвижимость. Ландшафт земли ровный, с небольшим уклоном на юго-восток. Объекты недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на продаваемых землях отсутствуют. Что касается транспортной доступности: с запада к земельным участкам ведет проселочная дорога, с которой осуществляется въезд на территорию.

Сами участки расположены в двух километрах от остановки общественного транспорта «Поселок Садовый». Заявки на аукцион принимаются до 15 августа. Задаток — 910 тысяч 600 рублей. Торги назначены на 19 августа.

Ранее в Сосновском районе под Челябинском на торги выставили землю под строительство нового микрорайона стоимостью более 29 миллионов рублей. Площадь земли составляет 26 тысяч 117 квадратных метров.

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