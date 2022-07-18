18 июля 2022

В ХМАО напечатали на 3D-принтере протез для бокса в виде кулака

© Служба новостей «URA.RU»
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Офис компании «ACS». Екатеринбург, 3D-принтер, печать, 3д принтер, печать детали
Заказчиком кулака для занятий спортом стал мужчина из Московской области Фото:

Житель Ханты-Мансийска (ХМАО) Денис Базилевич напечатал на 3D-принтере протез, который поможет бить по груше. Заказчиком стал мужчина из Московской области, сообщается на сайте администрации города.

«Сама печать была бесплатной, заказчик лишь закупил пластик телесного цвета, которого у мастерской не оказалось в наличии. Мощные стенки и заполнение „звезда из треугольников“ позволят сфокусировать максимум прочности в направлении удара. Печать заняла 12 часов», — рассказывают в пресс-службе мэрии.

Денис Базилевич получил грант губернатора ХМАО для реализации этого проекта. По словам автора проекта, 3D печать — это технология, которая может значительно облегчить жизнь инвалидов. Существуют прочные полимеры, которые выдерживают высокие температуры — до 120 градусов.

Ранее URA.RU рассказывало, что предприниматель из Нижневартовска Александр Виршке запускает свое производство деталей для фольгираторов — принтеров, которые печатают фольгой. Санкции со стороны недружественных государств оборвали поставки японских комплектующих, а аналогов в России предприниматель не нашел.

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Житель Ханты-Мансийска (ХМАО) Денис Базилевич напечатал на 3D-принтере протез, который поможет бить по груше. Заказчиком стал мужчина из Московской области, сообщается на сайте администрации города. «Сама печать была бесплатной, заказчик лишь закупил пластик телесного цвета, которого у мастерской не оказалось в наличии. Мощные стенки и заполнение „звезда из треугольников“ позволят сфокусировать максимум прочности в направлении удара. Печать заняла 12 часов», — рассказывают в пресс-службе мэрии. Денис Базилевич получил грант губернатора ХМАО для реализации этого проекта. По словам автора проекта, 3D печать — это технология, которая может значительно облегчить жизнь инвалидов. Существуют прочные полимеры, которые выдерживают высокие температуры — до 120 градусов. Ранее URA.RU рассказывало, что предприниматель из Нижневартовска Александр Виршке запускает свое производство деталей для фольгираторов — принтеров, которые печатают фольгой. Санкции со стороны недружественных государств оборвали поставки японских комплектующих, а аналогов в России предприниматель не нашел.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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