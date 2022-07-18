В ХМАО напечатали на 3D-принтере протез для бокса в виде кулака

Житель Ханты-Мансийска (ХМАО) Денис Базилевич напечатал на 3D-принтере протез, который поможет бить по груше. Заказчиком стал мужчина из Московской области, сообщается на сайте администрации города.
«Сама печать была бесплатной, заказчик лишь закупил пластик телесного цвета, которого у мастерской не оказалось в наличии. Мощные стенки и заполнение „звезда из треугольников“ позволят сфокусировать максимум прочности в направлении удара. Печать заняла 12 часов», — рассказывают в пресс-службе мэрии.
Денис Базилевич получил грант губернатора ХМАО для реализации этого проекта. По словам автора проекта, 3D печать — это технология, которая может значительно облегчить жизнь инвалидов. Существуют прочные полимеры, которые выдерживают высокие температуры — до 120 градусов.
Ранее URA.RU рассказывало, что предприниматель из Нижневартовска Александр Виршке запускает свое производство деталей для фольгираторов — принтеров, которые печатают фольгой. Санкции со стороны недружественных государств оборвали поставки японских комплектующих, а аналогов в России предприниматель не нашел.
Житель Ханты-Мансийска (ХМАО) Денис Базилевич напечатал на 3D-принтере протез, который поможет бить по груше. Заказчиком стал мужчина из Московской области, сообщается на сайте администрации города. «Сама печать была бесплатной, заказчик лишь закупил пластик телесного цвета, которого у мастерской не оказалось в наличии. Мощные стенки и заполнение „звезда из треугольников“ позволят сфокусировать максимум прочности в направлении удара. Печать заняла 12 часов», — рассказывают в пресс-службе мэрии. Денис Базилевич получил грант губернатора ХМАО для реализации этого проекта. По словам автора проекта, 3D печать — это технология, которая может значительно облегчить жизнь инвалидов. Существуют прочные полимеры, которые выдерживают высокие температуры — до 120 градусов. Ранее URA.RU рассказывало, что предприниматель из Нижневартовска Александр Виршке запускает свое производство деталей для фольгираторов — принтеров, которые печатают фольгой. Санкции со стороны недружественных государств оборвали поставки японских комплектующих, а аналогов в России предприниматель не нашел.