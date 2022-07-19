В Екатеринбурге автобус застрял в яме с щебнем. Видео

20 июля 2022 в 10:34 Размер текста - 17 +

Маршрутка застряла около семи утра Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге на дублере улицы Бебеля автобус застрял в яме, засыпанной щебнем. Видео с инцидентом появилось в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург». «Из-за аварии на дублере Бебеля была перекопана улица. По окончанию работ закидали щебнем и открыли проезд. Теперь машины постоянно застревают», — рассказала подписчица канала. Также она уточнила, что очередной неприятный случай произошел сегодня утром с рейсовым автобусом №68 около 6.45 утра. Как пояснили в Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК), на дублере Бебеля пролегает проблемный участок теплотрассы, который находится в агрессивной среде и требует постоянного контроля. «Раскопки связаны не только с ремонтами, но и с диагностикой. Несколько раз труба тестировалась с помощью робота. После чего, менялся поврежденный участок. В данный момент, чтобы исправить ситуацию, направлена бригада для уплотнения щебеночного покрытия», — заявили в пресс-службе компании и извинились за доставленные неудобства. А также уточнили, что в ближайшие выходные, если будет хорошая погода, вместо щебня уложат асфальт. Ранее на остановке «Амундсена» в Екатеринбурге неизвестный выстрелил в автобус №59, у которого из-за этого полопались стекла. Позже появилось видео. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В Екатеринбурге на дублере улицы Бебеля автобус застрял в яме, засыпанной щебнем. Видео с инцидентом появилось в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург». «Из-за аварии на дублере Бебеля была перекопана улица. По окончанию работ закидали щебнем и открыли проезд. Теперь машины постоянно застревают», — рассказала подписчица канала. Также она уточнила, что очередной неприятный случай произошел сегодня утром с рейсовым автобусом №68 около 6.45 утра. Как пояснили в Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК), на дублере Бебеля пролегает проблемный участок теплотрассы, который находится в агрессивной среде и требует постоянного контроля. «Раскопки связаны не только с ремонтами, но и с диагностикой. Несколько раз труба тестировалась с помощью робота. После чего, менялся поврежденный участок. В данный момент, чтобы исправить ситуацию, направлена бригада для уплотнения щебеночного покрытия», — заявили в пресс-службе компании и извинились за доставленные неудобства. А также уточнили, что в ближайшие выходные, если будет хорошая погода, вместо щебня уложат асфальт. Ранее на остановке «Амундсена» в Екатеринбурге неизвестный выстрелил в автобус №59, у которого из-за этого полопались стекла. Позже появилось видео.