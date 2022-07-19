Пермячка пришла в суд с наркотиками

Женщина пыталась пронести шприц с наркотиками в суд Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Жительница Перми пыталась пронести в здание суда наркотики в шприце. Об инциденте рассказали в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

«38-летняя жительница краевой столицы пыталась пронести с собой шприц с мутновато-прозрачной жидкостью. Последующая экспертиза показала, что это было наркотическое вещество», — рассказали в ведомстве.

Всего с начала года приставы предотвратили пронос в суды 170 предметов, представляющих угрозу для безопасности окружающих. Так, например, жители Пермского края пытались пронести перцовые баллончики и электрошокеры.