19 июля 2022

Пермячка пришла в суд с наркотиками

© Служба новостей «URA.RU»
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Представление председателя Пермского краевого суда А.Суханкина, Пермь, пермский краевой суд, судебная система
Женщина пыталась пронести шприц с наркотиками в суд Фото:

Жительница Перми пыталась пронести в здание суда наркотики в шприце. Об инциденте рассказали в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

«38-летняя жительница краевой столицы пыталась пронести с собой шприц с мутновато-прозрачной жидкостью. Последующая экспертиза показала, что это было наркотическое вещество», — рассказали в ведомстве.

Всего с начала года приставы предотвратили пронос в суды 170 предметов, представляющих угрозу для безопасности окружающих. Так, например, жители Пермского края пытались пронести перцовые баллончики и электрошокеры.

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Жительница Перми пыталась пронести в здание суда наркотики в шприце. Об инциденте рассказали в пресс-службе УФССП по Пермскому краю. «38-летняя жительница краевой столицы пыталась пронести с собой шприц с мутновато-прозрачной жидкостью. Последующая экспертиза показала, что это было наркотическое вещество», — рассказали в ведомстве. Всего с начала года приставы предотвратили пронос в суды 170 предметов, представляющих угрозу для безопасности окружающих. Так, например, жители Пермского края пытались пронести перцовые баллончики и электрошокеры.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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