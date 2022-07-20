В Челябинске возбудили дело из-за гибели ребенка возле школы

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Гаражи Курган, канализационный люк, открытый люк
Ребенок в Челябинске угодил в открытый люк и погиб Фото:

Следственное управление СКР по Челябинской области возбудило уголовное дело по факту гибели ребенка, упавшего в открытый пожарный колодец возле школы. Как сообщили URA.RU в ведомстве, следователи усмотрели в произошедшем халатность, повлекшую смерть человека.

«Следственными органами СКР по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). В ходе расследования будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц», — сообщили URA.RU в СКР по региону.

20 июля в правоохранительные органы поступила информация о происшествии. В колодце одного из районов города Челябинска утонул 6-летний мальчик. Теперь следователям предстоит оценить действия лиц, ответственных за надлежащее содержание и эксплуатацию системы водоотведения.

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Следственное управление СКР по Челябинской области возбудило уголовное дело по факту гибели ребенка, упавшего в открытый пожарный колодец возле школы. Как сообщили URA.RU в ведомстве, следователи усмотрели в произошедшем халатность, повлекшую смерть человека. «Следственными органами СКР по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). В ходе расследования будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц», — сообщили URA.RU в СКР по региону. 20 июля в правоохранительные органы поступила информация о происшествии. В колодце одного из районов города Челябинска утонул 6-летний мальчик. Теперь следователям предстоит оценить действия лиц, ответственных за надлежащее содержание и эксплуатацию системы водоотведения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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