В Челябинске возбудили дело из-за гибели ребенка возле школы

Ребенок в Челябинске угодил в открытый люк и погиб Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Следственное управление СКР по Челябинской области возбудило уголовное дело по факту гибели ребенка, упавшего в открытый пожарный колодец возле школы. Как сообщили URA.RU в ведомстве, следователи усмотрели в произошедшем халатность, повлекшую смерть человека.

«Следственными органами СКР по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). В ходе расследования будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц», — сообщили URA.RU в СКР по региону.

20 июля в правоохранительные органы поступила информация о происшествии. В колодце одного из районов города Челябинска утонул 6-летний мальчик. Теперь следователям предстоит оценить действия лиц, ответственных за надлежащее содержание и эксплуатацию системы водоотведения.