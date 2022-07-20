20 июля 2022

Дети из ХМАО, застрявшие на Валааме, передали привет родителям. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Светлогорская набережная, Калининградская область. Светлогорск, волны, шторм, балтийское море, променад, волнолом, волнорез
Эвакуация по спасению детей из ХМАО с острова уже началась Фото:

Участники лодочного похода из ХМАО, которые из-за шторма вынужденно остались пережидать его на острове Валаам, записали для родных видеообращение. Дети передали привет родителям и сообщили, что у них все в порядке. Видео URA.RU предоставил руководитель группы Руслан Вышкурцев.

«Мама, бабушка привет, у меня все хорошо. Погодка немножко не радует, но скоро вернусь. Всех люблю», — говорит на видео один из ребят. Остальные дети и сопровождающие также передали родным привет, а некоторые попросили готовить гостинцы к их приезду. «Все отлично, чтобы когда я вернулся, дома на столе было три арбуза», — сказал другой участник похода.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Карелии началась операция по спасению детей из ХМАО. Группу после эвакуации временно разместят в общежитии Сортавальского техникума.

Видео: Руслан Вышкурцев

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Участники лодочного похода из ХМАО, которые из-за шторма вынужденно остались пережидать его на острове Валаам, записали для родных видеообращение. Дети передали привет родителям и сообщили, что у них все в порядке. Видео URA.RU предоставил руководитель группы Руслан Вышкурцев. «Мама, бабушка привет, у меня все хорошо. Погодка немножко не радует, но скоро вернусь. Всех люблю», — говорит на видео один из ребят. Остальные дети и сопровождающие также передали родным привет, а некоторые попросили готовить гостинцы к их приезду. «Все отлично, чтобы когда я вернулся, дома на столе было три арбуза», — сказал другой участник похода. Ранее URA.RU рассказывало, что в Карелии началась операция по спасению детей из ХМАО. Группу после эвакуации временно разместят в общежитии Сортавальского техникума. Видео: Руслан Вышкурцев
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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