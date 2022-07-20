Дети из ХМАО, застрявшие на Валааме, передали привет родителям. Видео

21 июля 2022 в 14:33 Размер текста - 17 +

Эвакуация по спасению детей из ХМАО с острова уже началась Фото: Владимир Андреев © URA.RU Участники лодочного похода из ХМАО, которые из-за шторма вынужденно остались пережидать его на острове Валаам, записали для родных видеообращение. Дети передали привет родителям и сообщили, что у них все в порядке. Видео URA.RU предоставил руководитель группы Руслан Вышкурцев. «Мама, бабушка привет, у меня все хорошо. Погодка немножко не радует, но скоро вернусь. Всех люблю», — говорит на видео один из ребят. Остальные дети и сопровождающие также передали родным привет, а некоторые попросили готовить гостинцы к их приезду. «Все отлично, чтобы когда я вернулся, дома на столе было три арбуза», — сказал другой участник похода. Ранее URA.RU рассказывало, что в Карелии началась операция по спасению детей из ХМАО. Группу после эвакуации временно разместят в общежитии Сортавальского техникума. Видео: Руслан Вышкурцев Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Участники лодочного похода из ХМАО, которые из-за шторма вынужденно остались пережидать его на острове Валаам, записали для родных видеообращение. Дети передали привет родителям и сообщили, что у них все в порядке. Видео URA.RU предоставил руководитель группы Руслан Вышкурцев. «Мама, бабушка привет, у меня все хорошо. Погодка немножко не радует, но скоро вернусь. Всех люблю», — говорит на видео один из ребят. Остальные дети и сопровождающие также передали родным привет, а некоторые попросили готовить гостинцы к их приезду. «Все отлично, чтобы когда я вернулся, дома на столе было три арбуза», — сказал другой участник похода. Ранее URA.RU рассказывало, что в Карелии началась операция по спасению детей из ХМАО. Группу после эвакуации временно разместят в общежитии Сортавальского техникума. Видео: Руслан Вышкурцев