Пермяк, усыновленный 38 лет назад, ищет биологических родителей

Мужчина написал, что ранее имел другое имя Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Житель Перми Ильяс Искандаров, усыновленный 38 лет назад, ищет биологических родителей. Горожанин попросил оказать ему помощь в розыске родных. Сообщение об этом он разместил в паблике «Жди меня» поиск людей Пермь Приволжский ФО» в соцсети «ВКонтакте».

«Я усыновленный. Ранее меня звали Патласов Николай Иванович. Дата рождения: 01.01.1982 (возможно, 19.12.1981) года. По словам приемных родителей, они усыновили меня в 2,5 года в микрорайоне Балатово Индустриального района Перми. Очень хочется найти своих биологических родственников. Помогите, пожалуйста!», — обратился к подписчикам паблика пермяк.

Он также приложил к записи свою фотографию, на которой запечатлен в три года. В беседе с URA.RU мужчина уточнил, что сейчас проживает в Перми. Ранее URA.RU рассказывало об истории двух близняшек из Перми, которые были случайно разлучены в роддоме. Родные сестры смогли найти друг друга лишь спустя 33 года. Еще одна жительница Перми разыскивала свою родную мать с помощью телешоу, но в итоге нашла родных сестер.

Ильяс Искандаров был усыновлен в 2,5 года и сейчас ищет своих родных Фото: паблик «Жди меня» поиск людей Пермь Приволжский ФО», «ВКонтакте»