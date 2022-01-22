22 января 2022
21 января 2022

Пермячка искала мать на ток-шоу «ДНК», а нашла сестер

© Служба новостей «URA.RU»
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Детский дом в селе Житниковское. Курган, старики, женщины, пенсия, зима, бабушки на прогулке, пенсинерка
Все три сестры оказались брошены матерью Фото:

Жительница Перми нашла двух родных сестер на шоу «ДНК» на телеканале НТВ. Изначально она обратилась туда в поисках родной матери. Выпуск о трех потерянных сестрах вышел 24 января.

«Женщина мечтала узнать, что случилось с ее родной матерью, которая пропала вместе со старшей сестрой Светланы Таней, когда самой Светлане было всего десять месяцев», — рассказала ведущая в начале выпуска.

Светлана Томилова росла в Перми с папой и бабушкой. Ее родная мать со старшей сестрой уехала в Тверскую область. «Мне бабушка говорила, что папа вроде ее ревновал постоянно, даже бил. И вот они сами ей билет и купили в Тверскую область на родину», — рассказывает героиня передачи.

Больше свою маму Светлана никогда не видела. У нее закрались подозрения, что та могла писать своей дочери, но бабушка перехватывала с почты письма. На шоу Светлана впервые увидела свою старшую сестру Татьяну из Московской области. Как выяснилось, мать бросила в детском доме. «Мама растеряла в разных сторонах нас. У нас есть еще одна старшая сестра Ирина — самая первая ее дочь», — рассказала Татьяна. Ирина приехала на шоу из Владимирской области (мать ее тоже бросила).

Также на передачу пригласили их родную тетю Галину Блохину. Галина рассказала, что ее сестра вела развязный образ жизни, постоянно меняла мужчин. Ее еще 36 лет назад убили неизвестные. Где она похоронена — никто не знает. В конце передачи Светлане, Татьяне и Ирине объявили, что они являются кровными сестрами.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермяк нашел родную мать на шоу «ДНК». Женщина призналась, что все это время считала сына мертвым.

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Жительница Перми нашла двух родных сестер на шоу «ДНК» на телеканале НТВ. Изначально она обратилась туда в поисках родной матери. Выпуск о трех потерянных сестрах вышел 24 января. «Женщина мечтала узнать, что случилось с ее родной матерью, которая пропала вместе со старшей сестрой Светланы Таней, когда самой Светлане было всего десять месяцев», — рассказала ведущая в начале выпуска. Светлана Томилова росла в Перми с папой и бабушкой. Ее родная мать со старшей сестрой уехала в Тверскую область. «Мне бабушка говорила, что папа вроде ее ревновал постоянно, даже бил. И вот они сами ей билет и купили в Тверскую область на родину», — рассказывает героиня передачи. Больше свою маму Светлана никогда не видела. У нее закрались подозрения, что та могла писать своей дочери, но бабушка перехватывала с почты письма. На шоу Светлана впервые увидела свою старшую сестру Татьяну из Московской области. Как выяснилось, мать бросила в детском доме. «Мама растеряла в разных сторонах нас. У нас есть еще одна старшая сестра Ирина — самая первая ее дочь», — рассказала Татьяна. Ирина приехала на шоу из Владимирской области (мать ее тоже бросила). Также на передачу пригласили их родную тетю Галину Блохину. Галина рассказала, что ее сестра вела развязный образ жизни, постоянно меняла мужчин. Ее еще 36 лет назад убили неизвестные. Где она похоронена — никто не знает. В конце передачи Светлане, Татьяне и Ирине объявили, что они являются кровными сестрами. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяк нашел родную мать на шоу «ДНК». Женщина призналась, что все это время считала сына мертвым.
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