Пермские близняшки, которые 33 года назад были разлучены в роддоме, приняли участие в передаче «ДНК» на телеканале НТВ. Семья Шиловых рассказала, как воспитывала чужого ребенка, а также о том случае, благодаря которому нашлась родная и уже взрослая дочь.
Мать близняшек — Галина Шилова — рожала в седьмом пермском роддоме в 1985 году. Девочки родились недоношенными и одну из них увезли в 13-ую больницу. Больше месяца родители не видели ребенка, потому что в больнице объявили карантин из-за гриппа. Когда отец семейства доставил девочку домой, Галина спросила: «Кого ты привез?» — новорожденная была темненькой и мало походила на сестру. Позже отличия только усиливались.
Спустя три десятка лет сестра нашлась благодаря стечению обстоятельств. Подруга Ульяны (родная сестра, которая воспитывалась в семье Шиловых) увидела «Ульяну» на улице, но женщина не обратила на нее никакого внимания. Обескураженная, она позвонила Шиловой, и оказалось, что та сейчас находится в другом месте. Ульяна попросила подругу срочно бежать за женщиной и сфотографировать ее, узнав дату рождения.
Выяснилось, что Ксения выросла в детдоме, так как ее приемная мать была лишена родительских прав. Яна (не родная дочь Шиловых) сказала, что не видит никакого смысла искать кровных родных, так как они ее не воспитывали. Сейчас семья решает вопрос о том, подавать ли на больницу в суд за роковую ошибку.
Летом 2017 года стало известно, что в Челябинске произошла аналогичная история. Медперсонал городского роддома перепутал детей женщин, лежавших в соседних палатах. Правда раскрылась только спустя 30 лет, пишет «Федеральное агентство новостей».