В Перми окончены поиски пропавшей 18-летней девушки

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Премия Е1. Екатеринбург, девушка
Пропавшая в середине июля пермячка найдена Фото:

В Перми завершены поиски 18-летней девушки, которая пропала в середине июля. Поисками пермячки занимались сотрудники полиции и волонтеры.

«Найдена, жива. Благодарим всех за поиски и просим снять репосты», — сообщили в группе «Регион59 — поиск пропавших» в социальной сети «ВКонтакте». Где именно была в течение 6 дней пермячка, не разглашается.

Ранее URA.RU писало о том, что последний раз девушку видели 15 июля. Пропавшая была одета в голубой сарафан с маленькими цветочками.

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В Перми завершены поиски 18-летней девушки, которая пропала в середине июля. Поисками пермячки занимались сотрудники полиции и волонтеры. «Найдена, жива. Благодарим всех за поиски и просим снять репосты», — сообщили в группе «Регион59 — поиск пропавших» в социальной сети «ВКонтакте». Где именно была в течение 6 дней пермячка, не разглашается. Ранее URA.RU писало о том, что последний раз девушку видели 15 июля. Пропавшая была одета в голубой сарафан с маленькими цветочками.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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