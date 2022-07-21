В Перми окончены поиски пропавшей 18-летней девушки

Пропавшая в середине июля пермячка найдена Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Перми завершены поиски 18-летней девушки, которая пропала в середине июля. Поисками пермячки занимались сотрудники полиции и волонтеры.

«Найдена, жива. Благодарим всех за поиски и просим снять репосты», — сообщили в группе «Регион59 — поиск пропавших» в социальной сети «ВКонтакте». Где именно была в течение 6 дней пермячка, не разглашается.

Ранее URA.RU писало о том, что последний раз девушку видели 15 июля. Пропавшая была одета в голубой сарафан с маленькими цветочками.