Жительница ХМАО осталась без пособия из-за подарка от властей

21 июля 2022 в 20:57 Размер текста - 17 +

Жительницу Сургута лишили пособия на ребенка из-за подарка «Расту в Югре» от властей (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жительницу Сургута лишили денежного пособия на ребенка из-за того, что к его рождению она также получила подарок «Расту в Югре», который утвержден властями ХМАО. Он включает 20 тысяч рублей, которые чиновники посчитали за доход и отказали уже в ежемесячных выплатах. Об этом сообщили в Генпрокуратуре РФ. «В связи с рождением ребенка в соответствии с законодательством автономного округа в рамках реализации программы „Расту в Югре“ ей предоставлен подарок в размере 20 тысяч рублей. Вместе с тем при определении среднедушевого дохода центром социальных выплат денежные средства необоснованно отнесены к доходам заявителя, что лишило семью права на получение ежемесячного пособия», — говорится на сайте ведомства. Прокуратура внесла представление руководителю регионального департамента социального развития. Сейчас жительнице вернули ежемесячное пособие. При этом ей также начислили более ста тысяч рублей, которые она сразу не получила из-за отказа в выплатах. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО поменяли правила выплат детских пособий. Власти расширили список семей, которые могут рассчитывать на пособие для детей в возрасте от восьми до 17 лет. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Жительницу Сургута лишили денежного пособия на ребенка из-за того, что к его рождению она также получила подарок «Расту в Югре», который утвержден властями ХМАО. Он включает 20 тысяч рублей, которые чиновники посчитали за доход и отказали уже в ежемесячных выплатах. Об этом сообщили в Генпрокуратуре РФ. «В связи с рождением ребенка в соответствии с законодательством автономного округа в рамках реализации программы „Расту в Югре“ ей предоставлен подарок в размере 20 тысяч рублей. Вместе с тем при определении среднедушевого дохода центром социальных выплат денежные средства необоснованно отнесены к доходам заявителя, что лишило семью права на получение ежемесячного пособия», — говорится на сайте ведомства. Прокуратура внесла представление руководителю регионального департамента социального развития. Сейчас жительнице вернули ежемесячное пособие. При этом ей также начислили более ста тысяч рублей, которые она сразу не получила из-за отказа в выплатах. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО поменяли правила выплат детских пособий. Власти расширили список семей, которые могут рассчитывать на пособие для детей в возрасте от восьми до 17 лет.