В выходные в Пермский край придет жара

Осадки в жаркие дни будут малочисленными и кратковременными Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В выходные 23 и 24 июля в Пермский край придет жаркая и сухая погода. Температура воздуха поднимется до +29 градусов, сообщается на сайте научно-популярного проекта «Метеоролог и я».

«В ближайшие выходные погоду обусловит промежуточный гребень: ожидается преимущественно сухая и теплая погода», — говорится на сайте проекта. Осадки в выходные дни будут малочисленными и кратковременными.

Днем в субботу и воскресенье температура воздуха поднимется до +24, +29 градусов. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Ночная погода на выходных будет существенно прохладнее, температура опустится до +10, +15 градусов.