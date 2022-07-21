21 июля 2022

В выходные в Пермский край придет жара

© Служба новостей «URA.RU»
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Жара в городе. Пермь, лето в городе, жара в городе
Осадки в жаркие дни будут малочисленными и кратковременными Фото:

В выходные 23 и 24 июля в Пермский край придет жаркая и сухая погода. Температура воздуха поднимется до +29 градусов, сообщается на сайте научно-популярного проекта «Метеоролог и я».

«В ближайшие выходные погоду обусловит промежуточный гребень: ожидается преимущественно сухая и теплая погода», — говорится на сайте проекта. Осадки в выходные дни будут малочисленными и кратковременными.

Днем в субботу и воскресенье температура воздуха поднимется до +24, +29 градусов. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Ночная погода на выходных будет существенно прохладнее, температура опустится до +10, +15 градусов.

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В выходные 23 и 24 июля в Пермский край придет жаркая и сухая погода. Температура воздуха поднимется до +29 градусов, сообщается на сайте научно-популярного проекта «Метеоролог и я». «В ближайшие выходные погоду обусловит промежуточный гребень: ожидается преимущественно сухая и теплая погода», — говорится на сайте проекта. Осадки в выходные дни будут малочисленными и кратковременными. Днем в субботу и воскресенье температура воздуха поднимется до +24, +29 градусов. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Ночная погода на выходных будет существенно прохладнее, температура опустится до +10, +15 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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