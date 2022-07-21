В выходные в Пермский край придет жара

Осадки в жаркие дни будут малочисленными и кратковременными
В выходные 23 и 24 июля в Пермский край придет жаркая и сухая погода. Температура воздуха поднимется до +29 градусов, сообщается на сайте научно-популярного проекта «Метеоролог и я».
«В ближайшие выходные погоду обусловит промежуточный гребень: ожидается преимущественно сухая и теплая погода», — говорится на сайте проекта. Осадки в выходные дни будут малочисленными и кратковременными.
Днем в субботу и воскресенье температура воздуха поднимется до +24, +29 градусов. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Ночная погода на выходных будет существенно прохладнее, температура опустится до +10, +15 градусов.
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