Власти Перми ограничили доступ к домам по требованию прокуратуры

Доступ уже ограничен к домам по ул. Комсомольский проспект, 89 и ул. Солдатова, 27 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Перми ограничивают доступ к аварийным домам по требованию прокуратуры. Решетки на окна и двери установлены на два расселенных дома, на которые обратило внимание контрольное ведомство. Об этом URA.RU сообщили в управление жилищных отношений администрации Перми.

«На данный момент для горожан ограничен доступ в дома по адресам: Комсомольский проспект, 89 и Солдатова, 27. В них установлены на дверные и оконные проемы деревянные решетки. Дома полностью расселены», — пояснили в управлении.

Ранее прокуратура направила иски в суд к управлению жилищных отношений и к МКУ «Управление муниципальным жилищным фондом города Перми». В ведомстве потребовали ограничить доступ граждан к четырем опасным объектам.

К дому на ул. Краснофлотская, 17 доступ ограничат уже к 28 июля, обещают в мэрии. Также прокуратура требовала оградить от посещений объект на ул. Лодыгина, 49, но по этому адресу дом уже снесен, отметили чиновники.