Дети из ХМАО, спасенные на Валааме, застряли в Карелии

22 июля 2022 в 19:50 Размер текста - 17 +

Документы, необходимые для вылета детей, были изъяты силовиками Фото: Анна Майорова © URA.RU 20 детей из ХМАО, эвакуированных накануне на острове Валаам в Карелии, не могут вернуться домой из-за того, что следственный комитет изъял доверенности от родителей для проверки в связи с возбуждением уголовного дела. Эти документы необходимы для вылета детей с организаторами похода. Об этом URA.RU рассказал уполномоченный по правам ребенка по республике Карелия Геннадий Сараев. «Возникли сложности в связи с тем, что следственный комитет возбудил уголовное дело. Соответственно сейчас вся документация, в том числе доверенности на детей, находятся в следственном комитете. Сейчас задача заключается в том, чтобы получить эти документы обратно и отправлять их домой вместе с руководителями», — сказал омбудсмен. Сараев добавил, что сейчас югорские школьники находятся в городе Сортавал. Для их отправки домой есть несколько вариантов. Школьников могут забрать сами родители, приехав в Карелию. Также 25 июля из Сургута должен прибыть сотрудник с новыми доверенностями для детей. «Тут тоже есть трудности, пока мы не можем получить новые доверенности от всех родителей», — сказал уполномоченный. Но на данный момент, по словам Сараева, наиболее вероятный вариант — это дождаться окончания проверки следственного комитетом и получить документы обратно. Омбудсмен добавил, что дети обеспечены всем необходимым — им предоставлено жилье, горячее питание, с ними также проводят работу психологи. Ранее URA.RU писало, что прошла эвакуация 20 детей, попавших в ловушку на острове Валаам из-за шторма на Ладоге. Вместе с этим по факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Однако руководитель лодочного похода на Валаам Руслан Вышкурцев отрицает наличие оснований для возбуждения уголовного дела. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

20 детей из ХМАО, эвакуированных накануне на острове Валаам в Карелии, не могут вернуться домой из-за того, что следственный комитет изъял доверенности от родителей для проверки в связи с возбуждением уголовного дела. Эти документы необходимы для вылета детей с организаторами похода. Об этом URA.RU рассказал уполномоченный по правам ребенка по республике Карелия Геннадий Сараев. «Возникли сложности в связи с тем, что следственный комитет возбудил уголовное дело. Соответственно сейчас вся документация, в том числе доверенности на детей, находятся в следственном комитете. Сейчас задача заключается в том, чтобы получить эти документы обратно и отправлять их домой вместе с руководителями», — сказал омбудсмен. Сараев добавил, что сейчас югорские школьники находятся в городе Сортавал. Для их отправки домой есть несколько вариантов. Школьников могут забрать сами родители, приехав в Карелию. Также 25 июля из Сургута должен прибыть сотрудник с новыми доверенностями для детей. «Тут тоже есть трудности, пока мы не можем получить новые доверенности от всех родителей», — сказал уполномоченный. Но на данный момент, по словам Сараева, наиболее вероятный вариант — это дождаться окончания проверки следственного комитетом и получить документы обратно. Омбудсмен добавил, что дети обеспечены всем необходимым — им предоставлено жилье, горячее питание, с ними также проводят работу психологи. Ранее URA.RU писало, что прошла эвакуация 20 детей, попавших в ловушку на острове Валаам из-за шторма на Ладоге. Вместе с этим по факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Однако руководитель лодочного похода на Валаам Руслан Вышкурцев отрицает наличие оснований для возбуждения уголовного дела.