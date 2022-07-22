22 июля 2022
21 июля 2022

В ХМАО прошла акция против абортов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Мегионе прошел конкурс, направленный на пропаганду семейных ценностей Фото:

В Мегионе прошла акция «Подари мне жизнь», направленная на привлечение внимания к проблеме абортов. Об этом сообщается в группе «Официальный Мегион» в социальной сети «ВКонтакте».

«Мы выступаем за поддержание семьи, за то, чтобы рождались дети, делая мир прекраснее. Такими мероприятиями мы стараемся привлечь внимание к проблеме абортов — их не должно быть», — приводят в группе слова замглавврача Мегионской горбольницы по детству и родовспоможению Дениса Прымхи.

Акция проходила в формате соревнований между командами «Беременяшки» и «Непузатики». Участники пеленали кукол, выдували мыльные пузыри и рисовали командный рисунок, отражающий семейные ценности.

Ранее URA.RU рассказало о жительнице Сургута, которой отказали в выплате пособия на ребенка из-за подарка от властей ХМАО. Прокуратура установила, что лишение пособия было превышением полномочий.

Фото:

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В Мегионе прошла акция «Подари мне жизнь», направленная на привлечение внимания к проблеме абортов. Об этом сообщается в группе «Официальный Мегион» в социальной сети «ВКонтакте». «Мы выступаем за поддержание семьи, за то, чтобы рождались дети, делая мир прекраснее. Такими мероприятиями мы стараемся привлечь внимание к проблеме абортов — их не должно быть», — приводят в группе слова замглавврача Мегионской горбольницы по детству и родовспоможению Дениса Прымхи. Акция проходила в формате соревнований между командами «Беременяшки» и «Непузатики». Участники пеленали кукол, выдували мыльные пузыри и рисовали командный рисунок, отражающий семейные ценности. Ранее URA.RU рассказало о жительнице Сургута, которой отказали в выплате пособия на ребенка из-за подарка от властей ХМАО. Прокуратура установила, что лишение пособия было превышением полномочий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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