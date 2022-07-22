В ХМАО прошла акция против абортов. Фото

23 июля 2022 в 12:48 Размер текста - 17 +

В Мегионе прошел конкурс, направленный на пропаганду семейных ценностей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Мегионе прошла акция «Подари мне жизнь», направленная на привлечение внимания к проблеме абортов. Об этом сообщается в группе «Официальный Мегион» в социальной сети «ВКонтакте». «Мы выступаем за поддержание семьи, за то, чтобы рождались дети, делая мир прекраснее. Такими мероприятиями мы стараемся привлечь внимание к проблеме абортов — их не должно быть», — приводят в группе слова замглавврача Мегионской горбольницы по детству и родовспоможению Дениса Прымхи. Акция проходила в формате соревнований между командами «Беременяшки» и «Непузатики». Участники пеленали кукол, выдували мыльные пузыри и рисовали командный рисунок, отражающий семейные ценности. Ранее URA.RU рассказало о жительнице Сургута, которой отказали в выплате пособия на ребенка из-за подарка от властей ХМАО. Прокуратура установила, что лишение пособия было превышением полномочий. Фото: «Официальный Мегион», ВК Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

В Мегионе прошла акция «Подари мне жизнь», направленная на привлечение внимания к проблеме абортов. Об этом сообщается в группе «Официальный Мегион» в социальной сети «ВКонтакте». «Мы выступаем за поддержание семьи, за то, чтобы рождались дети, делая мир прекраснее. Такими мероприятиями мы стараемся привлечь внимание к проблеме абортов — их не должно быть», — приводят в группе слова замглавврача Мегионской горбольницы по детству и родовспоможению Дениса Прымхи. Акция проходила в формате соревнований между командами «Беременяшки» и «Непузатики». Участники пеленали кукол, выдували мыльные пузыри и рисовали командный рисунок, отражающий семейные ценности. Ранее URA.RU рассказало о жительнице Сургута, которой отказали в выплате пособия на ребенка из-за подарка от властей ХМАО. Прокуратура установила, что лишение пособия было превышением полномочий.