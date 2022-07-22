Аналитики назвали, кто может получать в Перми до 120 тысяч рублей

На момент размещения резюме не имели работы 35% опрошенных, а 11% соискателей на соответствующую вакансию готовы к переезду Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Заведующий фармацевтическим складом в Перми может зарабатывать до 120 тысяч рублей в месяц. Такие выводы сделали специалисты сервиса по поиску работы SuperJob в июле 2022 года, изучив предложения работодателей и ожидания претендентов. Данные исследований имеются в распоряжении редакции URA.RU.

«Наиболее востребованы на рынке труда кандидаты с высшим фармацевтическим образованием и стажем от 3 лет. Зарплатный максимум для заведующего фармацевтическим складом в Москве составляет 200 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 170 тыс. руб., в Перми — 120 тыс. руб.», — указано в документе.

В Перми до 47 тысяч рублей может зарабатывать сотрудник, имеющий среднее фармацевтическое образование и действующий сертификат фармацевта или провизора, обладающий навыками использования спецпрограмм. От 47 до 53 тысяч обещают сотрудникам со знанием ERP-систем и опытом работы заведующим фармацевтическим складом от 1 года. До 90 тысяч рублей в столице Прикамья предлагают соискателям с опытом работы заведующим фармацевтическим складом от 3 лет.

О том, что ехать за большими зарплатами пермякам стоит на Дальний Восток или в Москву, URA.RU сообщало ранее. В Пермском крае зарплаты выше 150 тысяч рублей в месяц обещают лишь в 5% объявлений о вакансиях.