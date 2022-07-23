Водитель иномарки съехал с дороги и врезался в столб (фото из архива) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Два человека погибли в результате ДТП, которое произошло ночью на Сибирском тракте в Екатеринбурге. Машина съехала с дороги и врезалась в столб, сообщает городское управление ГИБДД в официальном telegram-канале.

«По предварительной информации, водитель автомобиля Ford Mondeo, двигаясь по Сибирскому тракту со стороны переулка Волчанский в сторону улицы Варшавской, не обеспечил постоянный контроль за движением автомобиля. В результате съехал с проезжей части с последующим наездом на столб», — рассказывают инспекторы.

Пассажир иномарки скончался на месте происшествия, водитель умер чуть позже в реанимации. Сотрудники ГИБДД выяснили, что за рулем машины находился 44-летний мужчина, ранее за нарушение ПДД он не привлекался. По факту аварии начали расследование.

Авария произошла в 00:50 часов 24 июля на Сибирском тракте, 9 Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В аварии погибли двое Фото: ГИБДД Екатеринбурга