23 июля 2022
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21 июля 2022

В ХМАО заболеваемость энтеровирусом выросла в 33 раза

© Служба новостей «URA.RU»
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Больше всего заболевших зарегистрировано в Ханты-Мансийске, Ханты-Мансийском районе, Мегионе (архивное фото) Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе фиксируется рост числа заболевших энтеровирусной инфекцией. Информация опубликована на сайте Роспотребнадзора по ХМАО.

«В 2022 году эпидемический процесс энтеровирусной инфекцией активизировался и за шесть месяцев заболеваемость выросла в 33 раза и составила 7,9 случаев на 100 тысяч населения. В 2020—2021 годах на фоне беспрецедентных ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19, отмечалось существенное снижение заболеваемости по сравнению с 2019 годом», — сообщили в ведомстве.

Чаще всего энтеровирусом болеют дети дошкольного возраста. Больше всего заболевших зарегистрировано в Ханты-Мансийске, Ханты-Мансийском районе, Мегионе. Единичные случаи зарегистрированы в Сургуте и Сургутском районе, Нижневартовске и Белоярском районе.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте на карантин закрывали три новых детских садика из-за вспышки энтеровирусной инфекции и менингита. При этом в Роспотребнадзоре официально вспышку заболеваемости никак не прокомментировали.

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В Ханты-Мансийском автономном округе фиксируется рост числа заболевших энтеровирусной инфекцией. Информация опубликована на сайте Роспотребнадзора по ХМАО. «В 2022 году эпидемический процесс энтеровирусной инфекцией активизировался и за шесть месяцев заболеваемость выросла в 33 раза и составила 7,9 случаев на 100 тысяч населения. В 2020—2021 годах на фоне беспрецедентных ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19, отмечалось существенное снижение заболеваемости по сравнению с 2019 годом», — сообщили в ведомстве. Чаще всего энтеровирусом болеют дети дошкольного возраста. Больше всего заболевших зарегистрировано в Ханты-Мансийске, Ханты-Мансийском районе, Мегионе. Единичные случаи зарегистрированы в Сургуте и Сургутском районе, Нижневартовске и Белоярском районе. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте на карантин закрывали три новых детских садика из-за вспышки энтеровирусной инфекции и менингита. При этом в Роспотребнадзоре официально вспышку заболеваемости никак не прокомментировали.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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