В ХМАО заболеваемость энтеровирусом выросла в 33 раза

24 июля 2022 в 10:11 Размер текста - 17 +

Больше всего заболевших зарегистрировано в Ханты-Мансийске, Ханты-Мансийском районе, Мегионе (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе фиксируется рост числа заболевших энтеровирусной инфекцией. Информация опубликована на сайте Роспотребнадзора по ХМАО. «В 2022 году эпидемический процесс энтеровирусной инфекцией активизировался и за шесть месяцев заболеваемость выросла в 33 раза и составила 7,9 случаев на 100 тысяч населения. В 2020—2021 годах на фоне беспрецедентных ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19, отмечалось существенное снижение заболеваемости по сравнению с 2019 годом», — сообщили в ведомстве. Чаще всего энтеровирусом болеют дети дошкольного возраста. Больше всего заболевших зарегистрировано в Ханты-Мансийске, Ханты-Мансийском районе, Мегионе. Единичные случаи зарегистрированы в Сургуте и Сургутском районе, Нижневартовске и Белоярском районе. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте на карантин закрывали три новых детских садика из-за вспышки энтеровирусной инфекции и менингита. При этом в Роспотребнадзоре официально вспышку заболеваемости никак не прокомментировали. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

В Ханты-Мансийском автономном округе фиксируется рост числа заболевших энтеровирусной инфекцией. Информация опубликована на сайте Роспотребнадзора по ХМАО. «В 2022 году эпидемический процесс энтеровирусной инфекцией активизировался и за шесть месяцев заболеваемость выросла в 33 раза и составила 7,9 случаев на 100 тысяч населения. В 2020—2021 годах на фоне беспрецедентных ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19, отмечалось существенное снижение заболеваемости по сравнению с 2019 годом», — сообщили в ведомстве. Чаще всего энтеровирусом болеют дети дошкольного возраста. Больше всего заболевших зарегистрировано в Ханты-Мансийске, Ханты-Мансийском районе, Мегионе. Единичные случаи зарегистрированы в Сургуте и Сургутском районе, Нижневартовске и Белоярском районе. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте на карантин закрывали три новых детских садика из-за вспышки энтеровирусной инфекции и менингита. При этом в Роспотребнадзоре официально вспышку заболеваемости никак не прокомментировали.