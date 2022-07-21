В Екатеринбурге с помощью крови бомжа раскрыли жестокое убийство

Бомж ударил свердловчанина ножом и бутылкой, но порезался и оставил свою кровь на одежде Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Свердловские силовики нашли бездомного, который, будучи пьяным, убил охранника ЧОПа в 2013 и сбежал, оставив следы своей крови на одежде. Найти убийцу через девять лет помог его генетический портрет, сообщил URA.RU старший помощник руководителя Следственного комитета по региону Александр Шульга.

Бомж во время застолья зарезал охранника разбитой бутылкой и ножом. «Подсудимый, уходя из квартиры, забрал с собой стопки и нож, с помощью которого он расправился с жертвой. Однако он все же оставил свои следы в виде собственной крови на двух хозяйских куртках в прихожей», — сообщил Шульга. Генетический анализ крови помог найти бомжа через девять лет после убийства.

Инцидент произошел в Березовском в 2013 году, когда бездомный приехал в город, чтобы увидеться с подругой, но познакомился с охранником и решил выпить с ним. Во время застолья собутыльники поссорились, и бомж решился на убийство. Уходя, он вытер кровавые руки об одежду и уехал из города.

Силовикам не удавалось найти убийцу, поскольку он раньше не был знаком с охранником. Однако в 2021 году следователи сопоставили его генетический профиль с анализами найденной восемь лет назад крови и задержали мужчину.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал URA.RU, что мужчина на момент раскрытия преступления был уже четырежды судим в нескольких городах региона. «Эта криминальная история в очередной раз доказала не только то, что распивать спиртное с незнакомыми или малознакомыми людьми может быть опасно для жизни, но и то, что преступник, каким бы матерым он ни был, и как бы он ни пытался уйти от ответственности, рано или поздно получит по заслугам», — рассказал Горелых.

Ранее следователям удалось раскрыть преступление 27-летней давности. Силовики нашли мужчину, убившего судью Верх-Исетского районного суда 31 августа 1994 года.

Фото: СУ Следственного комитета России по Свердловской области

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