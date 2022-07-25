В свердловском заксобрании вернули ношение масок

На очередное заседание свердловские депутаты пришли в маске (на фото — Вячеслав Брозовский) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В заксобрании Свердловской области вновь ввели масочный режим из-за роста случаев коронавируса в регионе. На очередное заседание депутатов попросили прийти в средствах защиты, передает корреспондент URA.RU из парламента. Последний раз маски в заксо надевали еще весной.

«Пока тестируем [ношение масок]. Потому что снова [заболеваемость] пошла в рост. Ждем, что скоро ношение снова станет обязательным», — поделился с URA.RU один из депутатов, пришедший в маске. Средства защиты парламентариям выдают на входе в главный зал — вместе с копией повестки заседания.

Кроме того, прямо в здании заксобрания этим утром организовали пункт ПЦР-тестирования. Его разместили в комнате прессы: здесь несколько медиков проводили экспресс-проверку депутатов. Показал ли хоть один тест положительный результат, пока неизвестно.

Официально в регионе масочный режим отменен. Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ, согласно которому с 4 июня свердловчанам необязательно носить маски в общественных местах. В последние недели, однако, число случаев коронавируса вновь начало расти. Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев рекомендовал регионам следить за обстановкой и в случае необходимости принимать меры.

Владимир Власов и Вячеслав Погудин пришли на заседание в масках Фото: Владимир Жабриков © URA.RU