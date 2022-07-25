25 июля 2022

В свердловском заксобрании вернули ношение масок

© Служба новостей «URA.RU»
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Заксо
На очередное заседание свердловские депутаты пришли в маске (на фото — Вячеслав Брозовский) Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В заксобрании Свердловской области вновь ввели масочный режим из-за роста случаев коронавируса в регионе. На очередное заседание депутатов попросили прийти в средствах защиты, передает корреспондент URA.RU из парламента. Последний раз маски в заксо надевали еще весной.

«Пока тестируем [ношение масок]. Потому что снова [заболеваемость] пошла в рост. Ждем, что скоро ношение снова станет обязательным», — поделился с URA.RU один из депутатов, пришедший в маске. Средства защиты парламентариям выдают на входе в главный зал — вместе с копией повестки заседания.

Кроме того, прямо в здании заксобрания этим утром организовали пункт ПЦР-тестирования. Его разместили в комнате прессы: здесь несколько медиков проводили экспресс-проверку депутатов. Показал ли хоть один тест положительный результат, пока неизвестно.

Официально в регионе масочный режим отменен. Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ, согласно которому с 4 июня свердловчанам необязательно носить маски в общественных местах. В последние недели, однако, число случаев коронавируса вновь начало расти. Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев рекомендовал регионам следить за обстановкой и в случае необходимости принимать меры.

Заксо
Владимир Власов и Вячеслав Погудин пришли на заседание в масках
Фото:
Заксо
В комнате прессы организован пункт тестирования на COVID
Фото:

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В заксобрании Свердловской области вновь ввели масочный режим из-за роста случаев коронавируса в регионе. На очередное заседание депутатов попросили прийти в средствах защиты, передает корреспондент URA.RU из парламента. Последний раз маски в заксо надевали еще весной. «Пока тестируем [ношение масок]. Потому что снова [заболеваемость] пошла в рост. Ждем, что скоро ношение снова станет обязательным», — поделился с URA.RU один из депутатов, пришедший в маске. Средства защиты парламентариям выдают на входе в главный зал — вместе с копией повестки заседания. Кроме того, прямо в здании заксобрания этим утром организовали пункт ПЦР-тестирования. Его разместили в комнате прессы: здесь несколько медиков проводили экспресс-проверку депутатов. Показал ли хоть один тест положительный результат, пока неизвестно. Официально в регионе масочный режим отменен. Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ, согласно которому с 4 июня свердловчанам необязательно носить маски в общественных местах. В последние недели, однако, число случаев коронавируса вновь начало расти. Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев рекомендовал регионам следить за обстановкой и в случае необходимости принимать меры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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