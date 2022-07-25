Жительница ХМАО осталась без пособия из-за отсутствия денег

Пенсионный фонд отказался выплачивать женщине пособие из-за отсутствия дохода Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пенсионный фонд РФ отказался выплачивать жительнице Кондинского района ежемесячное пособие на ребенка из-за того, что у нее отсутствуют доходы от трудовой деятельности. Об этом сообщили в прокуратуре ХМАО.

«Территориальным отделением Пенсионного фонда РФ принято решение об отказе в назначении указанной меры социальной поддержки. Свой отказ пенсионный орган мотивировал тем, у заявительницы отсутствуют доходы от трудовой деятельности», — говорится на сайте ведомства.

Прокурорская проверка показала, что в распоряжении Пенсионного фонда все-таки были документы, подтверждающие наличие доходов у заявительницы и ее супруга. После вмешательства надзорного ведомства женщине вернули выплату пособия.

Ранее URA.RU рассказывало, что жительница ХМАО осталась без пособия из-за подарка от властей. Женщину лишили выплат на ребенка из-за того, что к его рождению она также получила подарок «Расту в Югре». Он включает 20 тысяч рублей, которые чиновники посчитали за доход и отказали в ежемесячных выплатах.