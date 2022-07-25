В Пермском крае магазин обокрал его директор

Мужчина воровал деньги, используя программное обеспечение, установленное на кассах Фото: Илья Московец © URA.RU

В Лысьве (Пермский край) будут судить директора магазина, который воровал деньги из кассы. 38-летнего мужчину обвиняют в присвоении денежных средств с использованием своего служебного положения.

«В ходе следствия было установлено, что мужчина, используя специализированное программное обеспечение, установленное на кассах, совершал подложные операции, связанные с возвратом ранее купленного товара. Он, проводя мониторинг проданных товаров, выбирал те, чья стоимость превышала 2000 рублей. Затем оформлял возврат товара в магазин, а деньги присваивал себе», — сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Пермскому краю.

Директор магазина рассчитывал, что при большом объеме продаж недостачу никто не увидит, так как доступ к программному обеспечению был лишь у него. Однако на махинации с программой обратил внимание начальник отдела безопасности, который сообщил об этом в полицию. В итоге торговой сети был нанесен ущерб свыше 13 тысяч рублей. Директор вину признал, в содеянном раскаялся и вернул украденные деньги. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае в колонию отправили серийного вора шампуней. Регулярные кражи он совершал в магазинах торговой сети «Пятерочка».