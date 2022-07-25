В Перми подросток жестоко избил cверстницу

В Перми подросток жестоко избил сверстницу в одном из дворов города. Видео случившегося появилось в нескольких пабликах соцсети «ВКонтакте». По этическим соображениям URA.RU не может его опубликовать.
Судя по видео, вначале подростки (юноша и девушка, обоим приблизительно 12-13 лет) что-то агрессивно обсуждают. При этом в руках у молодого человека виден нож, которым он демонстративно размахивает перед школьницей, а затем убирает в карман. После этого девушка хватает своего собеседника за грудки и пытается что-то объяснить, но тот резко хватает ее, валит на землю и наносит несколько ударов кулаками по лицу.
Пермяки неоднозначно отреагировали на произошедшее. В комментариях к видео некоторые из них написали, что девушка сама напросилась на неприятности, поскольку намеренно провоцировала юношу. Другие уверены, что молодой человек повел себя недостойно и должен понести наказание, поскольку не имел права бить девушку.
В случившемся уже разбираются правоохранительные органы. Видео в одном из пабликов прокомментировали в министерстве общественной безопасности края. «Все участники конфликта установлены. Проводится проверка», — пояснили в министерстве.
Ранее URA.RU рассказывало о школьниках из Березников, которые устроили расправу над сверстницей, снимая происходящее на мобильный телефон. А в Перми один из школьников подрался со своим знакомым, применив канцелярский нож. В результате оба получили резаные ранения рук.
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В Перми подросток жестоко избил сверстницу в одном из дворов города. Видео случившегося появилось в нескольких пабликах соцсети «ВКонтакте». По этическим соображениям URA.RU не может его опубликовать. Судя по видео, вначале подростки (юноша и девушка, обоим приблизительно 12-13 лет) что-то агрессивно обсуждают. При этом в руках у молодого человека виден нож, которым он демонстративно размахивает перед школьницей, а затем убирает в карман. После этого девушка хватает своего собеседника за грудки и пытается что-то объяснить, но тот резко хватает ее, валит на землю и наносит несколько ударов кулаками по лицу. Пермяки неоднозначно отреагировали на произошедшее. В комментариях к видео некоторые из них написали, что девушка сама напросилась на неприятности, поскольку намеренно провоцировала юношу. Другие уверены, что молодой человек повел себя недостойно и должен понести наказание, поскольку не имел права бить девушку. В случившемся уже разбираются правоохранительные органы. Видео в одном из пабликов прокомментировали в министерстве общественной безопасности края. «Все участники конфликта установлены. Проводится проверка», — пояснили в министерстве. Ранее URA.RU рассказывало о школьниках из Березников, которые устроили расправу над сверстницей, снимая происходящее на мобильный телефон. А в Перми один из школьников подрался со своим знакомым, применив канцелярский нож. В результате оба получили резаные ранения рук.