В Перми подросток жестоко избил cверстницу

Правоохранительные органы разбираются в случившемся (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Перми подросток жестоко избил сверстницу в одном из дворов города. Видео случившегося появилось в нескольких пабликах соцсети «ВКонтакте». По этическим соображениям URA.RU не может его опубликовать.

Судя по видео, вначале подростки (юноша и девушка, обоим приблизительно 12-13 лет) что-то агрессивно обсуждают. При этом в руках у молодого человека виден нож, которым он демонстративно размахивает перед школьницей, а затем убирает в карман. После этого девушка хватает своего собеседника за грудки и пытается что-то объяснить, но тот резко хватает ее, валит на землю и наносит несколько ударов кулаками по лицу.

Пермяки неоднозначно отреагировали на произошедшее. В комментариях к видео некоторые из них написали, что девушка сама напросилась на неприятности, поскольку намеренно провоцировала юношу. Другие уверены, что молодой человек повел себя недостойно и должен понести наказание, поскольку не имел права бить девушку.

В случившемся уже разбираются правоохранительные органы. Видео в одном из пабликов прокомментировали в министерстве общественной безопасности края. «Все участники конфликта установлены. Проводится проверка», — пояснили в министерстве.

Ранее URA.RU рассказывало о школьниках из Березников, которые устроили расправу над сверстницей, снимая происходящее на мобильный телефон. А в Перми один из школьников подрался со своим знакомым, применив канцелярский нож. В результате оба получили резаные ранения рук.