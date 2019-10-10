В пермском лицее ученик ударил сверстника канцелярским ножом

Одного из школьников пришлось отправить в травмпункт Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Перми 16-летний подросток нанес удары канцелярским ножом своему сверстнику. Инцидент произошел накануне в лицее №3 в Индустриальном районе. Оба учащихся получили резаные ранения рук. Один из подростков отделался более серьезной травмой кисти и был направлен в травмпункт городской клинической больницы №3.

Причины конфликта неизвестны: одноклассники поссорились и начали драку, в ходе которой в руках у одного оказался канцелярский нож.

«9 октября в полицию сообщили о конфликте между двумя подростками, в результате которого оба получили травмы рук. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Получить комментарий по поводу произошедшего в лицее на момент публикации не удалось. В учебном заведении сказали, что в департаменте образования администрации Перми не дали разрешения на комментарии для СМИ. В городском департаменте образования «URA.RU» так прокомментировали ситуацию: «Вчера десятиклассник лицея №3 поранил левую руку. По словам директора школы, конфликта между учащимися не было. В медицинском кабинете школы старшекласснику наложили повязку, вызвали скорую помощь. Сегодня школьник пришел на уроки и занимается в обычном режиме».