26 июля 2022

В Екатеринбурге на 8 часов задержали рейс в Анталью. «День отдыха насмарку». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Шереметьево, терминал
Екатеринбуржцы жалуются на слишком долгое ожидание Фото:

В аэропорту Кольцово (Екатеринбург) на восемь часов задержали рейс в Анталью (Турция) авиакомпании Red Wings. Он должен был вылететь в 15:50, но вылетел в 00:15, следует из информации на электронном табло Кольцово. Пассажиры рейса недовольны задержкой и пишут об этом в соцсетях.

«Целый день отдыха просто насмарку, лучше полетели в Сочи! Спустя восемь часов наконец-то началась посадка», — сообщает автор telegram-канала «Бандитский центр». К сообщениям он прикрепил фотографии пассажиров, ожидающих вылет, и «горячую еду», которой кормят екатеринбуржцев представители Red Wings.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Екатеринбурга не могли вылететь из Самары. Рейс задержали почти на три часа.

Вылет в Анталью то и дело переносили. Самолет вылетел в 00:15 часов 27 июля
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«Горячая еда» для пассажиров
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Пассажиры в ожидании вылета
Фото:
Спустя восемь часов ожидания посадка наконец началась
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В аэропорту Кольцово (Екатеринбург) на восемь часов задержали рейс в Анталью (Турция) авиакомпании Red Wings. Он должен был вылететь в 15:50, но вылетел в 00:15, следует из информации на электронном табло Кольцово. Пассажиры рейса недовольны задержкой и пишут об этом в соцсетях. «Целый день отдыха просто насмарку, лучше полетели в Сочи! Спустя восемь часов наконец-то началась посадка», — сообщает автор telegram-канала «Бандитский центр». К сообщениям он прикрепил фотографии пассажиров, ожидающих вылет, и «горячую еду», которой кормят екатеринбуржцев представители Red Wings. Ранее URA.RU сообщало, что жители Екатеринбурга не могли вылететь из Самары. Рейс задержали почти на три часа.
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© Служба новостей «URA.RU»
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