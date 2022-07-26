Екатеринбуржцы жалуются на слишком долгое ожидание Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В аэропорту Кольцово (Екатеринбург) на восемь часов задержали рейс в Анталью (Турция) авиакомпании Red Wings. Он должен был вылететь в 15:50, но вылетел в 00:15, следует из информации на электронном табло Кольцово. Пассажиры рейса недовольны задержкой и пишут об этом в соцсетях.

«Целый день отдыха просто насмарку, лучше полетели в Сочи! Спустя восемь часов наконец-то началась посадка», — сообщает автор telegram-канала «Бандитский центр». К сообщениям он прикрепил фотографии пассажиров, ожидающих вылет, и «горячую еду», которой кормят екатеринбуржцев представители Red Wings.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Екатеринбурга не могли вылететь из Самары. Рейс задержали почти на три часа.

Вылет в Анталью то и дело переносили. Самолет вылетел в 00:15 часов 27 июля Фото: telegram-канал «Бандитский центр»

«Горячая еда» для пассажиров Фото: telegram-канал «Бандитский центр»

Пассажиры в ожидании вылета Фото: telegram-канал «Бандитский центр»

Спустя восемь часов ожидания посадка наконец началась Фото: telegram-канал «Бандитский центр»