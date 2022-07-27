В ТЦ в центре Перми прибежала белочка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В пермском ТЦ «iMALL Эспланада» в центре города сотрудники обнаружили бегающую белку. Ее поймали на парковке внутри здания. Как развивалась ситуация дальше — рассказали в соцсетях торгового центра.

«У нас произошло маленькое и очень милое происшествие, итогом которого стало обретение нового друга! Бельчонок проник на территорию „iMall Эспланада“, где ему угрожала опасность в виде проезжающего транспорта. Однако сотрудники торгового центра оперативно среагировали и спасли белку», — указано в посте на странице торгового центра в соцсети «ВКонтакте».

В итоге зверька поймали и отправили в его привычное место обитания. Все происходящее сотрудники зафиксировали на видео.

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