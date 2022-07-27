27 июля 2022

В пермском ТЦ сотрудники поймали белку. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка безопасности детских товаров: детское питание, одежда, игрушки, канцтовары, «Универмаг Детский мир». Челябинск, зоопарк, белка
В ТЦ в центре Перми прибежала белочка Фото:

В пермском ТЦ «iMALL Эспланада» в центре города сотрудники обнаружили бегающую белку. Ее поймали на парковке внутри здания. Как развивалась ситуация дальше — рассказали в соцсетях торгового центра.

«У нас произошло маленькое и очень милое происшествие, итогом которого стало обретение нового друга! Бельчонок проник на территорию „iMall Эспланада“, где ему угрожала опасность в виде проезжающего транспорта. Однако сотрудники торгового центра оперативно среагировали и спасли белку», — указано в посте на странице торгового центра в соцсети «ВКонтакте».

В итоге зверька поймали и отправили в его привычное место обитания. Все происходящее сотрудники зафиксировали на видео.

Ранее URA.RU рассказывало, как жители Березников ловили гуляющего по городу кабана. Он оказался домашним.

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В пермском ТЦ «iMALL Эспланада» в центре города сотрудники обнаружили бегающую белку. Ее поймали на парковке внутри здания. Как развивалась ситуация дальше — рассказали в соцсетях торгового центра. «У нас произошло маленькое и очень милое происшествие, итогом которого стало обретение нового друга! Бельчонок проник на территорию „iMall Эспланада“, где ему угрожала опасность в виде проезжающего транспорта. Однако сотрудники торгового центра оперативно среагировали и спасли белку», — указано в посте на странице торгового центра в соцсети «ВКонтакте». В итоге зверька поймали и отправили в его привычное место обитания. Все происходящее сотрудники зафиксировали на видео. Ранее URA.RU рассказывало, как жители Березников ловили гуляющего по городу кабана. Он оказался домашним.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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