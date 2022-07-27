Мэр Перми рассказал, что будет после 300-летия города

12 июня 2023 года жизнь не закончится, уверен Алексей Демкин Фото: Анна Майорова © URA.RU

Все проекты из перечня «Пермь-300» будут реализованы. В этом заверил мэр Перми Алексей Демкин в передаче «300 вопросов мэру» на телеканале «Россия 24». Отвечая на вопрос корреспондента «а как мы будем просить деньги, когда юбилей уже пройдет», Демкин заявил, что с этим проблем не будет.

«Есть федеральный оргкомитет, который возглавляет заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Есть региональный оргкомитет, который возглавляет губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Есть заявленный перечень объектов, которые мы должны будем реализовать в привязке к 300-летию, и он утвержден губернатором. Поэтому подтасовывания фактов не будет», — заверил глава города.

Демкин заявил, что «12 июня 2023 года жизнь не закончится». И главная цель пермских властей — сделать так, чтобы молодежь не переезжала в другие города. Ранее URA.RU рассказывало о том, зачем Демкин ездил в Екатеринбург и Тюмень. Он ставит задачу вывести Пермь в топ-3 лучших городов РФ.