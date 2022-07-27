Опрос: четверть екатеринбуржцев хочет вернуть масочный режим

28 июля 2022 в 12:14 Размер текста - 17 +

Каждый четвертый екатеринбуржец, судя по результатам опроса, хочет вернуть масочный режим Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 За повторное введение масочного режима проголосовали 23% екатеринбуржцев, против 47%. Сторонниками ношения масок в общественных местах стали жители моложе 34 лет. Такие данные приводит сервис SuperJob по результатам опроса. «Каждый четвертый опрошенный екатеринбуржец проголосовал за введение масочного режима. По результатам опроса оказалось, что женщин, проголосовавших за, больше, чем мужчин (28% против 23%). Екатеринбуржцы моложе 34 лет поддерживают возобновление масочного режима чаще своих соотечественников старше 45 лет (37 и 17% соответственно)», — рассказали URA.RU специалисты сервиса. Среди тех, кто вакцинировался от COVID-19 шесть и менее месяцев назад, за ношение масок — 3 из 10. Меньше всего готовых вернуться к СИЗ в общественных местах оказалось среди антипрививочников (10%). Ранее URA.RU сообщало, что в свердловском заксобрании вернули ношение масок. Ограничения ввели из-за роста случаев коронавируса в регионе. Также агентство рассказывало, что новый вариант «Омикрона» заразит в четыре раза больше свердловчан.

За повторное введение масочного режима проголосовали 23% екатеринбуржцев, против 47%. Сторонниками ношения масок в общественных местах стали жители моложе 34 лет. Такие данные приводит сервис SuperJob по результатам опроса. «Каждый четвертый опрошенный екатеринбуржец проголосовал за введение масочного режима. По результатам опроса оказалось, что женщин, проголосовавших за, больше, чем мужчин (28% против 23%). Екатеринбуржцы моложе 34 лет поддерживают возобновление масочного режима чаще своих соотечественников старше 45 лет (37 и 17% соответственно)», — рассказали URA.RU специалисты сервиса. Среди тех, кто вакцинировался от COVID-19 шесть и менее месяцев назад, за ношение масок — 3 из 10. Меньше всего готовых вернуться к СИЗ в общественных местах оказалось среди антипрививочников (10%). Ранее URA.RU сообщало, что в свердловском заксобрании вернули ношение масок. Ограничения ввели из-за роста случаев коронавируса в регионе. Также агентство рассказывало, что новый вариант «Омикрона» заразит в четыре раза больше свердловчан.