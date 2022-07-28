В Перми построят лабораторию для изучения опасных инфекций

Лабораторию планируется разместить на улице Лебедева, 26 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пермский центр гигиены и эпидемиологии планирует создать в Перми лабораторию для изучения опасных и неизвестных инфекций. Об этом представители центра заявили на заседании комиссии по землепользованию и застройке.

«ФБУЗ „Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае“ построит в Мотовилихинском районе Перми лабораторию высокого уровня биологической безопасности для оперативной расшифровки и изучения опасных и неизвестных инфекций», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». Комиссия по землепользованию голосованием решила вынести проект на публичные слушания.

Разместить лабораторию планируют в Мотовилихинском районе на улице Лебедева, 26. Для этого центру требуется установить подзоны обслуживания высотой до 8 этажей. Сейчас там разрешено строить здания высотой только до 6 этажей. Как заявили в краевом минимущества, на возведение лаборатории уже выделен бюджет.