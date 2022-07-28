Челябинск станет первым городом РФ, куда приедет глава Ясиноватой. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Въезд в город. Троицкий тракт. Челябинск, въезд в челябинск, троицкий тракт
Дмитрий Шевченко сказал, что Челябинск он посетит в первую очередь Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава администрации Ясиноватой (ДНР) Дмитрий Шевченко заявил, что Челябинск станет первым городом РФ, который он посетит. Свое решение он озвучил в эфире местного телеканала.

«Я в Челябинске не был. Но это будет первый город Российской Федерации, в который мы обязательно приедем», — заявил Шевченко в эфире телеканала «Оплот ТВ», отвечая на вопрос ведущего.

Совместно с Шевченко в эфире присутствовал глава Краснопольского поселения Сосновского района Челябинской области Сергей Зырянов, который стал первым заместителем главы администрации города Ясиноватой. Во время эфира он отметил вклад каждого жителя региона в помощь Донбассу, а также рассказал про акцию «Письмо солдату».

Сразу несколько глав муниципалитетов Челябинской области в рамках служебной командировки заняли руководящие должности в администрациях Ясиноватой и Волновахи. Когда спецоперация будет закончена и их помощь больше не понадобится жителям этих городов, они вернутся домой, в Челябинскую область.

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины идет шестой месяц. За все время ее проведения от националистов освобождено больше двухсот населенных пунктов. Главная цель российских солдат — обеспечение безопасности жителей Донбасса.

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»
Подписаться
Глава администрации Ясиноватой (ДНР) Дмитрий Шевченко заявил, что Челябинск станет первым городом РФ, который он посетит. Свое решение он озвучил в эфире местного телеканала. «Я в Челябинске не был. Но это будет первый город Российской Федерации, в который мы обязательно приедем», — заявил Шевченко в эфире телеканала «Оплот ТВ», отвечая на вопрос ведущего. Совместно с Шевченко в эфире присутствовал глава Краснопольского поселения Сосновского района Челябинской области Сергей Зырянов, который стал первым заместителем главы администрации города Ясиноватой. Во время эфира он отметил вклад каждого жителя региона в помощь Донбассу, а также рассказал про акцию «Письмо солдату». Сразу несколько глав муниципалитетов Челябинской области в рамках служебной командировки заняли руководящие должности в администрациях Ясиноватой и Волновахи. Когда спецоперация будет закончена и их помощь больше не понадобится жителям этих городов, они вернутся домой, в Челябинскую область. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины идет шестой месяц. За все время ее проведения от националистов освобождено больше двухсот населенных пунктов. Главная цель российских солдат — обеспечение безопасности жителей Донбасса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...