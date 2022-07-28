Дмитрий Шевченко сказал, что Челябинск он посетит в первую очередь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Глава администрации Ясиноватой (ДНР) Дмитрий Шевченко заявил, что Челябинск станет первым городом РФ, который он посетит. Свое решение он озвучил в эфире местного телеканала.

«Я в Челябинске не был. Но это будет первый город Российской Федерации, в который мы обязательно приедем», — заявил Шевченко в эфире телеканала «Оплот ТВ», отвечая на вопрос ведущего.

Совместно с Шевченко в эфире присутствовал глава Краснопольского поселения Сосновского района Челябинской области Сергей Зырянов, который стал первым заместителем главы администрации города Ясиноватой. Во время эфира он отметил вклад каждого жителя региона в помощь Донбассу, а также рассказал про акцию «Письмо солдату».

Сразу несколько глав муниципалитетов Челябинской области в рамках служебной командировки заняли руководящие должности в администрациях Ясиноватой и Волновахи. Когда спецоперация будет закончена и их помощь больше не понадобится жителям этих городов, они вернутся домой, в Челябинскую область.

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины идет шестой месяц. За все время ее проведения от националистов освобождено больше двухсот населенных пунктов. Главная цель российских солдат — обеспечение безопасности жителей Донбасса.