В ХМАО судимые кандидаты начали борьбу за посты мэров

28 июля 2022 в 18:48 Размер текста - 17 +

В ХМАО три кандидата с судимостями хотят стать мэрами Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU На должность глав сельских поселений в ХМАО претендуют три кандидата с судимостями. Эта информация указана на сайте окружного избиркома. В должности главы поселка Каркатеевы хочет переизбраться нынешний мэр — Альберт Архипов. Он выдвинут от партии «Единая России». В прошлом был осужден за мошенничество и отмывание денежных средств. Среди кандидатов на должность главы сельского поселения Луговской в Ханты-Мансийском районе есть другой единоросс с судимостью — начальник пожарной части Дмитрий Шапарин. Он отбывал наказание за кражу и умышленное уничтожение или повреждение имущества. В Советском районе на пост главы поселка Пионерского претендует местный тренер Александр Страхов, судимый за побои. Он представляет на выборах ЛДПР. В избиркоме ХМАО журналисту агентства сообщили, что, по предварительным данным, среди кандидатов на посты глав и депутатов на осенних выборов заявился 21 претендент с судимостями. «В Уголовном кодексе есть ряд статей, к которым относятся тяжкие и особо тяжкие преступления. Таких кандидатов мы регистрировать не можем. А если человек совершил преступление небольшой или средней тяжести, то ограничений пассивного права у него нет», — заявили в югорском избиркоме. Ранее URA.RU сообщало, что осенью в Югре пройдут выборы в 10 муниципалитетах. Жители региона будут избирать новых глав поселений и местных депутатов.

На должность глав сельских поселений в ХМАО претендуют три кандидата с судимостями. Эта информация указана на сайте окружного избиркома. В должности главы поселка Каркатеевы хочет переизбраться нынешний мэр — Альберт Архипов. Он выдвинут от партии «Единая России». В прошлом был осужден за мошенничество и отмывание денежных средств. Среди кандидатов на должность главы сельского поселения Луговской в Ханты-Мансийском районе есть другой единоросс с судимостью — начальник пожарной части Дмитрий Шапарин. Он отбывал наказание за кражу и умышленное уничтожение или повреждение имущества. В Советском районе на пост главы поселка Пионерского претендует местный тренер Александр Страхов, судимый за побои. Он представляет на выборах ЛДПР. В избиркоме ХМАО журналисту агентства сообщили, что, по предварительным данным, среди кандидатов на посты глав и депутатов на осенних выборов заявился 21 претендент с судимостями. «В Уголовном кодексе есть ряд статей, к которым относятся тяжкие и особо тяжкие преступления. Таких кандидатов мы регистрировать не можем. А если человек совершил преступление небольшой или средней тяжести, то ограничений пассивного права у него нет», — заявили в югорском избиркоме. Ранее URA.RU сообщало, что осенью в Югре пройдут выборы в 10 муниципалитетах. Жители региона будут избирать новых глав поселений и местных депутатов.