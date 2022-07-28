CNN: команда Байдена огорчена переговорами по экс-игроку УГМК

Суд над Бриттни Грайнер продолжается Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Баскетболистку УГМК арестовали за контрабанду наркотиков

В команде президента США Джо Байдена огорчены тем, что Россия не отреагировала на идею Белого дома обменяться заключенными: россиянина Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер (бывшая баскетболистка УГМК) и Пола Уилана. На это указывают слова анонимных источников из окружения главы государства.

«Чиновники администрации президента США Джо Байдена разочарованы тем, что Москва до сих пор не дала осмысленного ответа на их „существенное предложение“ по освобождению двух задержанных американцев», — цитирует «Лента.ру» телеканал CNN. Один из собеседников издания заявил, что предложение об обмене Грайнер в указанной конфигурации было сделано Москве якобы еще в июне. И, поскольку Кремль не ответил, Белый дом решил манипулировать через СМИ.

Как писало URA.RU, Бриттни Грайнер задержали в марте в московском аэропорту Шереметьево. В ее багаже обнаружили запрещенное гашишное масло. На судебном заседании 7 июля Грайнер признала вину. За время разбирательства ее контракт с УГМК истек.

О том, что Грайнер могут обменять на россиянина Виктора Бута, который находится в американской тюрьме с 2008 года за попытку торговли оружием и поддержку терроризма, стало известно накануне (CNN так же сослался на источники). В МИД РФ, не называя фамилий, заявили, что «были даны поручения соответствующим уполномоченным структурам осуществлять переговоры». А в Кремле подчеркнули, что каких-либо договоренностей на данный момент нет.