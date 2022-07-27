27 июля 2022

В ХМАО упадет часть ракеты с Байконура

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Жителям Кондинского района ХМАО предложили ограничить походы в лес во время возможного падения ракеты Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе упадет часть запуск ракеты-носителя «Союз», который будет запущен с Байконура. Об этом сообщает администрация Кондинского района (ХМАО).

«В юго-западной части Кондинского района, в районе рек Большая и Малая Леушинка, Самсур, Черная, Кума и до границы с Таборинским районом Свердловской области планируется падение отделяющейся части ракеты-носителя», — уточняется в соцсетях администрации района.

Планируется, что пуск пройдет с 9 по 12 августа. В это время жителям района предлагают ограничить походы в лес и передвижение между населенными пунктами.

Ранее URA.RU рассказывало, что части ракеты носителя «Союз-2.1б» уже падали на территорию Югры. Падение случилось в незаселенной местности на границе Кондинского (ХМАО) и Таборинского районов (Свердловская область).

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В Ханты-Мансийском автономном округе упадет часть запуск ракеты-носителя «Союз», который будет запущен с Байконура. Об этом сообщает администрация Кондинского района (ХМАО). «В юго-западной части Кондинского района, в районе рек Большая и Малая Леушинка, Самсур, Черная, Кума и до границы с Таборинским районом Свердловской области планируется падение отделяющейся части ракеты-носителя», — уточняется в соцсетях администрации района. Планируется, что пуск пройдет с 9 по 12 августа. В это время жителям района предлагают ограничить походы в лес и передвижение между населенными пунктами. Ранее URA.RU рассказывало, что части ракеты носителя «Союз-2.1б» уже падали на территорию Югры. Падение случилось в незаселенной местности на границе Кондинского (ХМАО) и Таборинского районов (Свердловская область).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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