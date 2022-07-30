Пермяк помог мошенникам обмануть пенсионера на сотни тысяч

Ранее судимый пермяк выманил обманом у 85-летнего пенсионера деньги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ранее судимого жителя Пермского край задержали в Удмуртии после того, как он обманом забрал у местного 85-летнего пенсионера 200 тысяч рублей. О правонарушении рассказали в управлении МВД республики Удмуртия.

«В конце июня в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России „Воткинский“ с сообщением о хищении денежных средств обратился 85-летний местный житель. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника. Им оказался 27-летний неработающий, ранее судимый житель Пермского края», — сообщила пресс-служба республиканского управления полиции. Было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество с причинением значительного ущерба потерпевшему).

Пенсионер рассказал, что ему по телефону сообщили, что его внучка стала виновницей ДТП. Для избежания наказания ему предложили заплатить 200 тысяч рублей.

Пенсионер согласился, за деньгами приехал пермский курьер. Когда впоследствии его задержали, то он сообщил, что деньги перевел неизвестным людям, оставив себе небольшую часть. Теперь пермяку может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее URA.RU сообщало, что перед пермским судом предстанут две женщины, обвиненные в мошенничестве. Под видом газовиков они похитили в квартирах пермяков свыше полумиллиона рублей.