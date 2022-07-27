Лжегазовики обманули пермских пенсионеров на сотни тысяч рублей

При обыске у обвиняемых было изъято свыше 1 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

За кражу в домах пожилых жителей Прикамья на скамье подсудимых вскоре окажутся две предполагаемые мошенницы. По версии следствия, они разработали преступную схему, согласно которой они вычисляли квартиры, где проживают одинокие граждане, а затем их грабили. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

«В период с декабря 2020 г. по март 2021 г. им удалось похитить у пятерых пенсионеров имущества и денег, на сумму более 550 тыс. рублей. Их преступная деятельность пресечена сотрудниками правоохранительных органов. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Дзержинский районный суд Перми», — написано на сайте краевого ведомства.

Злоумышленницы находили жертву, после чего одна из них, представившись сотрудником ЖКХ, проникала в дом и создавала видимость проверки работоспособности газового оборудования. В это время соучастница обыскивала жилье и похищала сбережения и ценности. По условному сигналу обе покидали место преступления.

Ранее URA.RU сообщало, что полицейские разыскивают пермяков, пострадавших от рук двух молодых людей, работающих на мошенников. Потерпевшим, как правило, пенсионеркам, звонили неизвестные и сообщали, что их внук или внучка сбили на автомобиле человека. Также корреспонденты агентства писали о задержании подозреваемых, похитивших все деньги со счетов матери погибшего военнослужащего из Пермского края.