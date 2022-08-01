Нарышкин назвал секрет победы России над Западом

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Пресс-конференция Председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина в МИА
Сергей Нарышкин считает, что Россия несокрушима, если объединена одной целью Фото:

Россия должна сделать выводы из опыта прошлого, в том числе прошлых войн, чтобы победить Запад. Такое заявление сделал директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

«Опыт участия России в Первой мировой войне позволяет сделать вывод: российское воинство несокрушимо, если армия, власть и общество объединены общей целью — победой над врагом. Когда Запад пытается навязать всему человечеству глобальную войну, важно, чтобы мы смогли извлечь уроки из исторического опыта России», — отметил председатель Российского исторического общества, его слова приводит ТАСС.

Нарышкин убежден, что враги России вели из-за рубежа националистическую пропаганду еще с Первой мировой войны, уточняет деловое издание «Взгляд». Потом, по его словам, такая пропаганда распространилась и внутри страны, пишет Life.

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Россия должна сделать выводы из опыта прошлого, в том числе прошлых войн, чтобы победить Запад. Такое заявление сделал директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. «Опыт участия России в Первой мировой войне позволяет сделать вывод: российское воинство несокрушимо, если армия, власть и общество объединены общей целью — победой над врагом. Когда Запад пытается навязать всему человечеству глобальную войну, важно, чтобы мы смогли извлечь уроки из исторического опыта России», — отметил председатель Российского исторического общества, его слова приводит ТАСС. Нарышкин убежден, что враги России вели из-за рубежа националистическую пропаганду еще с Первой мировой войны, уточняет деловое издание «Взгляд». Потом, по его словам, такая пропаганда распространилась и внутри страны, пишет Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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