Россия должна сделать выводы из опыта прошлого, в том числе прошлых войн, чтобы победить Запад. Такое заявление сделал директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
«Опыт участия России в Первой мировой войне позволяет сделать вывод: российское воинство несокрушимо, если армия, власть и общество объединены общей целью — победой над врагом. Когда Запад пытается навязать всему человечеству глобальную войну, важно, чтобы мы смогли извлечь уроки из исторического опыта России», — отметил председатель Российского исторического общества, его слова приводит ТАСС.
Нарышкин убежден, что враги России вели из-за рубежа националистическую пропаганду еще с Первой мировой войны, уточняет деловое издание «Взгляд». Потом, по его словам, такая пропаганда распространилась и внутри страны, пишет Life.
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Россия должна сделать выводы из опыта прошлого, в том числе прошлых войн, чтобы победить Запад. Такое заявление сделал директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. «Опыт участия России в Первой мировой войне позволяет сделать вывод: российское воинство несокрушимо, если армия, власть и общество объединены общей целью — победой над врагом. Когда Запад пытается навязать всему человечеству глобальную войну, важно, чтобы мы смогли извлечь уроки из исторического опыта России», — отметил председатель Российского исторического общества, его слова приводит ТАСС. Нарышкин убежден, что враги России вели из-за рубежа националистическую пропаганду еще с Первой мировой войны, уточняет деловое издание «Взгляд». Потом, по его словам, такая пропаганда распространилась и внутри страны, пишет Life.