В ФРГ предложили рыться в мусорных баках для независимости от РФ

01 августа 2022 в 17:42 Размер текста - 17 +

Андре Бауман предложил делать газ из мусорных отходов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе В Германию следует учредить должность «мусорного детектива». Эти люди получат право копаться в мусорных баках и добывать отходы, из которых можно делать газ, что позволит Германии снизить зависимость от России. Такую инициативу выдвинул замглавы министра окружающей среды немецкой земли Баден-Вюртемберг Андре Бауман в беседе с Немецким агентство печати (DPA). «Необходимо ввести такую должность, как „мусорный детектив“, чтобы можно было беспрепятственно заглянуть людям в мусорное ведро. Из банановой кожуры производится природный газ, и тогда нам меньше нужно газа [президента России Владимира] Путина. Время от времени я и сам играю дома в мусорного детектива на общественных началах. В баке для остаточных отходов зарыты сокровища. Это наше золото — остаточные отходы», — заявил Бауман. Ранее агентство Bloomberg заявило, что у Германии осталось три месяца до наступления «газовой катастрофы». В правительстве ФРГ заявили, что поставки газа по «Северному потоку — 1» снизились до 19,5% от максимальной мощности, пишет RT. Министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что сокращение поставок газа ведет к «серьезным последствия» для Германии, передает телеканал 360.

В Германию следует учредить должность «мусорного детектива». Эти люди получат право копаться в мусорных баках и добывать отходы, из которых можно делать газ, что позволит Германии снизить зависимость от России. Такую инициативу выдвинул замглавы министра окружающей среды немецкой земли Баден-Вюртемберг Андре Бауман в беседе с Немецким агентство печати (DPA). «Необходимо ввести такую должность, как „мусорный детектив“, чтобы можно было беспрепятственно заглянуть людям в мусорное ведро. Из банановой кожуры производится природный газ, и тогда нам меньше нужно газа [президента России Владимира] Путина. Время от времени я и сам играю дома в мусорного детектива на общественных началах. В баке для остаточных отходов зарыты сокровища. Это наше золото — остаточные отходы», — заявил Бауман. Ранее агентство Bloomberg заявило, что у Германии осталось три месяца до наступления «газовой катастрофы». В правительстве ФРГ заявили, что поставки газа по «Северному потоку — 1» снизились до 19,5% от максимальной мощности, пишет RT. Министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что сокращение поставок газа ведет к «серьезным последствия» для Германии, передает телеканал 360.