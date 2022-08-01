Свердловские единороссы отозвали иск о снятии КПРФ с выборов

В Асбесте весь список КПРФ уличили в подделке подписей, которыми были заверены протоколы партийной конференции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Представители партии «Единая Россия» в Асбесте (Свердловская область) решили не оспаривать в суде решение областной избирательной комиссии, которая вернула список КПРФ на выборы в городскую думу. Об этом сообщил заместитель секретаря асбестовского отделения ЕР Дмитрий Александрин.

«Мне позвонил [руководитель регионального исполкома ЕР] Дмитрий Жуков, сказал, что КПРФ является парламентской партией, все свои действия осуществляет только с разрешения власти, а потому снимать их с выборов нельзя, даже по причине подделки документов. Можно по-разному к этому относиться, но партийная дисциплина требовала отозвать иск», — рассказал Александрин изданию «КоммерсантЪ — Екатеринбург». При этом он пояснил, что в партии помнят о подделке документов со стороны КПРФ и продолжают работать в этом направлении.

Ранее в Асбесте разгорелся скандал о подделке подписей кандидатами. После этого избирательная комиссия сняла их с выборов, однако позднее политики были восстановлены. Асбестовское отделение партии «Единая Россия» подало заявление в суд о подделке подписей кандидатов от КПРФ и выразило протест их выдвижению на выборы.