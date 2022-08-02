Представитель Путина поторопил Байдена заключить договор с РФ

02 августа 2022 в 15:30 Размер текста - 17 +

Байдену необходимо договориться с РФ как можно быстрее, считает Песков Фото: Patrick Semansky AP/TASS Президенту США Джо Байдену стоит быстрее выйти на контакт с РФ для заключения нового договора по контролю над вооружениями. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее Байден выступил за такие переговоры. «Москва неоднократно говорила о необходимости начать такие переговоры. Времени остается мало. Если договор прекратит свое существование, не будучи замененным добротной другой основой, это негативно скажется на мировой безопасности и стабильности в области контроля за вооружениями. США не проявляют никакого интереса к субстантивным контактам, которые необходимы. Контакты могут быть только на основе взаимного уважения и готовности слушать озабоченности друг друга», — заявил Песков во время конференц-колла, передает корреспондент URA.RU.

Президенту США Джо Байдену стоит быстрее выйти на контакт с РФ для заключения нового договора по контролю над вооружениями. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее Байден выступил за такие переговоры. «Москва неоднократно говорила о необходимости начать такие переговоры. Времени остается мало. Если договор прекратит свое существование, не будучи замененным добротной другой основой, это негативно скажется на мировой безопасности и стабильности в области контроля за вооружениями. США не проявляют никакого интереса к субстантивным контактам, которые необходимы. Контакты могут быть только на основе взаимного уважения и готовности слушать озабоченности друг друга», — заявил Песков во время конференц-колла, передает корреспондент URA.RU.