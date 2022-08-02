Экс-посол Украины в ФРГ, восхвалявший Бандеру, решил извиниться

02 августа 2022 в 18:16 Размер текста - 17 +

Андрей Мельник хочет лично извиниться перед немецким послом за свои высказывания Фото: Александр Мамаев © URA.RU Посол Украины в Германии Андрей Мельник запросил встречу с канцлером ФРГ Олафом Шольцем для того, чтобы перед уходом с должности лично принести извинения за высказывание, в котором он сравнил главу немецкого правительства с «обиженной колбасой». Об этом сообщил сам дипломат в эфире немецкого телевидения. «Я уже говорил, что это выражение не было вполне уместным. Я говорил, что я готов [лично принести извинения], если бы канцлер меня принял перед отъездом. Я запросил эту встречу, тогда [на встрече] я принесу ему извинения», — заявил Мельник в интервью Bild TV (заблокирован в РФ). Украинский дипломат не уверен в том, что немецкий политик согласится принять его. «Я думаю, что это хороший тон — принимать того, кто уезжает. Я, возможно, временами вызывал раздражение, но мое главное желание было и остается укреплять отношения Германии и Украины, даже это не выглядит так со стороны», — сказал он. Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил Мельника с должности посла Украины в ФРГ. Британские СМИ сообщали, что причиной этого решения стали противоречия между двумя странами по вопросу турбины Siemens, которую немецкие власти намеревались вернуть «Газпрому» для возобновления транзита топлива из России. Немецкие политики и ранее были недовольны риторикой украинского посла. Ситуация усугубилась после того, как Мельник называл Шольца «оскорбленной ливерной колбасой». Кроме того, социальная сеть TikTok заблокировала отрывок из интервью, где Мельник восхваляет украинского лидера и организатора националистического движения на Западной Украине Степана Бандеру. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Посол Украины в Германии Андрей Мельник запросил встречу с канцлером ФРГ Олафом Шольцем для того, чтобы перед уходом с должности лично принести извинения за высказывание, в котором он сравнил главу немецкого правительства с «обиженной колбасой». Об этом сообщил сам дипломат в эфире немецкого телевидения. «Я уже говорил, что это выражение не было вполне уместным. Я говорил, что я готов [лично принести извинения], если бы канцлер меня принял перед отъездом. Я запросил эту встречу, тогда [на встрече] я принесу ему извинения», — заявил Мельник в интервью Bild TV (заблокирован в РФ). Украинский дипломат не уверен в том, что немецкий политик согласится принять его. «Я думаю, что это хороший тон — принимать того, кто уезжает. Я, возможно, временами вызывал раздражение, но мое главное желание было и остается укреплять отношения Германии и Украины, даже это не выглядит так со стороны», — сказал он. Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил Мельника с должности посла Украины в ФРГ. Британские СМИ сообщали, что причиной этого решения стали противоречия между двумя странами по вопросу турбины Siemens, которую немецкие власти намеревались вернуть «Газпрому» для возобновления транзита топлива из России. Немецкие политики и ранее были недовольны риторикой украинского посла. Ситуация усугубилась после того, как Мельник называл Шольца «оскорбленной ливерной колбасой». Кроме того, социальная сеть TikTok заблокировала отрывок из интервью, где Мельник восхваляет украинского лидера и организатора националистического движения на Западной Украине Степана Бандеру.