03 августа 2022

Ростуризм заманивает туристов в Пермь на мини-отпуск

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Вечер на реке Кама. Пермь, лето в городе, сап-серфинг, сап серфинг, река кама пермь, жара в городе, отдых на реке, сап на реке
Маршрут рассчитан на два-три дня Фото:

Пермь вошла в список Ростуризма для коротких путешествий по городам России. Мини-маршрут уже разработан, сообщили в пресс-службе города Перми.

«Мы постарались максимально продумать как лучше доехать, что можно успеть посмотреть, какие подарки и сувениры лучше привезти. Всего два-три дня, но я всегда повторяю, что выходные — это маленькая жизнь, которую в наших силах наполнить яркими впечатлениями», — приводят слова руководителя Ростуризма Зарины Догузовой в мэрии.

Туристам со всей страны предлагают посетить пермские театры, музеи, прогуляться по набережной Камы, городской эспланаде, посетить Сад камней, Райский сад, а также познакомиться с местной кухней: попробовать посикунчики, белые грибы, блюда из дичи, мороженое с вареньем из шишек. Авторы маршрута также отмечают, что гости города могут отправиться в путешествие и по Пермскому краю — в Белогорский монастырь, посетить Хохловку, Усьвинские столбы, Каменный город, а также съездить на сплав. Полный маршрут можно посмотреть на сайте Сity.russia.travel.

Ранее URA.RU сообщало, что федеральный авиаперевозчик пропиарил поездки по Пермскому краю. На блоге S7 вышел большой обзор.

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Пермь вошла в список Ростуризма для коротких путешествий по городам России. Мини-маршрут уже разработан, сообщили в пресс-службе города Перми. «Мы постарались максимально продумать как лучше доехать, что можно успеть посмотреть, какие подарки и сувениры лучше привезти. Всего два-три дня, но я всегда повторяю, что выходные — это маленькая жизнь, которую в наших силах наполнить яркими впечатлениями», — приводят слова руководителя Ростуризма Зарины Догузовой в мэрии. Туристам со всей страны предлагают посетить пермские театры, музеи, прогуляться по набережной Камы, городской эспланаде, посетить Сад камней, Райский сад, а также познакомиться с местной кухней: попробовать посикунчики, белые грибы, блюда из дичи, мороженое с вареньем из шишек. Авторы маршрута также отмечают, что гости города могут отправиться в путешествие и по Пермскому краю — в Белогорский монастырь, посетить Хохловку, Усьвинские столбы, Каменный город, а также съездить на сплав. Полный маршрут можно посмотреть на сайте Сity.russia.travel. Ранее URA.RU сообщало, что федеральный авиаперевозчик пропиарил поездки по Пермскому краю. На блоге S7 вышел большой обзор.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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