«Газпром»: санкции сделали невозможным ремонт турбины Siemens

Газ по «Северному потоку прокачивается до 20% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Россия не может получить газотурбинный двигатель Siemens, который был на ремонте за рубежом, из-за антироссийских санкций. С таким заявлением выступает российская компания «Газпром».

«С британской компанией заключен контракт на ремонт двигателей в Канаде. Двигатель должен был быть передан „Газпрому“, но вместо РФ был отправлен в Германию. В случае транспортировки двигателя в РФ канадские власти могут посчитать это нарушением, и это может привести к отзыву разрешения и невозможности ремонта других двигателей», — говорится в официальном telegram-канале компании.

Таким образом, действия Канады по отправке турбины в Германию не соответствуют контракту с Россией. А Германия может не отдать турбину России также из-за запрета на подобные действия. Представители ЕС и Великобритании никак не комментируют этот вопрос, в свою очередь, на ремонт в Канаду должны поступить и другие турбины российских компрессорных станций

«Газпром» объявил об остановке эксплуатации еще одной турбины Siemens Energy на компрессорной станции «Портовая», объяснив это окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта. Газ по газопроводу «Северный поток» прокачивается до 20% от максимальной мощности. Канада не стала возвращать России турбину, и вместо этого отправила ее в Германию, дополняет «Национальная служба новостей». Российская сторона не может принять ее от Германии из-за санкций. Теперь для ее доставки компании нужно получить согласие Евросоюза и Великобритании, передает телеканал 360.

Жесткие ограничения против РФ страны Запада ввели после начала спецоперации на Украине. Санкции коснулись экономики, банковского сектора, а некоторые зарубежные компании ушли с российского рынка. Однако вскоре после этого в Европе разразился жесткий экономический кризис, а в США фиксируется огромная инфляция.