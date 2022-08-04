Директор института УрФУ устроил скандал из-за решения суда. «Прокурор с домашней заготовкой!»

04 августа 2022 в 20:47 Размер текста - 17 +

Евгений Шурманов настаивал, чтобы его отпустили из СИЗО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Директор института физкультуры и спорта УрФУ Евгений Шурманов, обвиняемый в мошенничестве, обрушился с критикой на суд за решение продлить ему арест в СИЗО. Во время оглашения менеджер запротестовал и заявил, что его нахождение в изоляторе опасно для жизни, передает корреспондент URA.RU. 4 августа суд в Екатеринбурге рассматривал вопрос о продлении Шурманову меры пресечения. Сторона обвинения настаивала, что менеджера необходимо оставить под стражей, поскольку он якобы пользовался в камере мобильным телефоном и связывался с женой и участниками процесса. Шурманов же это отрицал. По его словам, его содержат в одиночной камере в подвале СИЗО, и пребывание там может стоить ему жизни — из-за давних проблем с сердцем. Суд, впрочем, встал на сторону обвинения и продлил арест до 8 октября. Новость по теме Директора института УрФУ оставили за решеткой до октября «Ваша честь, а зачем мне вообще ездить [на заседания]? — вмешался Шурманов, не дождавшись окончания оглашения. — Может, мне тогда просто досидеть до суда и все? Или чтобы я там [в СИЗО] уже не выжил. Ваша честь, вы говорите, что нет оснований [для освобождения из СИЗО]. Но документы о состоянии моего здоровья представлены». «Ну, мы же все исследовали…» — возразила судья Анна Щелконогова. «Да что вы там исследуете?! Вы каждый раз одно и то же выносите!» — включилась жена обвиняемого Дарья Шурманова. «Прокурор с домашней заготовкой вообще пришел! У него все было напечатано уже. Это что за сговор? Я что, особо опасен, чтобы меня опять возвращать в подвал?! Просто беспредел!» — присоединился Шурманов. О задержании Шурманова стало известно утром 15 июня. Впервые сотрудники ФСБ приходили к нему в середине апреля, но тогда все ограничилось обысками. После задержания Шурманову предъявили обвинения в мошенничестве, а 17 июня арестовали почти на два месяца. Пока менеджер был в СИЗО, против него возбудили второе уголовное — о хищении областной субсидии на поддержку команды по регби. Шурманов какую-либо вину не признает. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Директор института физкультуры и спорта УрФУ Евгений Шурманов, обвиняемый в мошенничестве, обрушился с критикой на суд за решение продлить ему арест в СИЗО. Во время оглашения менеджер запротестовал и заявил, что его нахождение в изоляторе опасно для жизни, передает корреспондент URA.RU. 4 августа суд в Екатеринбурге рассматривал вопрос о продлении Шурманову меры пресечения. Сторона обвинения настаивала, что менеджера необходимо оставить под стражей, поскольку он якобы пользовался в камере мобильным телефоном и связывался с женой и участниками процесса. Шурманов же это отрицал. По его словам, его содержат в одиночной камере в подвале СИЗО, и пребывание там может стоить ему жизни — из-за давних проблем с сердцем. Суд, впрочем, встал на сторону обвинения и продлил арест до 8 октября. «Ваша честь, а зачем мне вообще ездить [на заседания]? — вмешался Шурманов, не дождавшись окончания оглашения. — Может, мне тогда просто досидеть до суда и все? Или чтобы я там [в СИЗО] уже не выжил. Ваша честь, вы говорите, что нет оснований [для освобождения из СИЗО]. Но документы о состоянии моего здоровья представлены». «Ну, мы же все исследовали…» — возразила судья Анна Щелконогова. «Да что вы там исследуете?! Вы каждый раз одно и то же выносите!» — включилась жена обвиняемого Дарья Шурманова. «Прокурор с домашней заготовкой вообще пришел! У него все было напечатано уже. Это что за сговор? Я что, особо опасен, чтобы меня опять возвращать в подвал?! Просто беспредел!» — присоединился Шурманов. О задержании Шурманова стало известно утром 15 июня. Впервые сотрудники ФСБ приходили к нему в середине апреля, но тогда все ограничилось обысками. После задержания Шурманову предъявили обвинения в мошенничестве, а 17 июня арестовали почти на два месяца. Пока менеджер был в СИЗО, против него возбудили второе уголовное — о хищении областной субсидии на поддержку команды по регби. Шурманов какую-либо вину не признает.