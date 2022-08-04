Свердловский бизнесмен продал сам себе тракторы в 866 раз дешевле

Мужчина продал себе два трактора и комбайн за 30 тысяч рублей, хотя их общая стоимость превышает 26 млн рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Бизнесмен из деревни Русская Тавра (Красноуфимский район, Свердловская область) предстанет перед судом за злоупотребление полномочиями и иными преступлениями. 53-летний гендиректор ООО «ЛоТаС» продал себе за 30 тысяч рублей два трактора и комбайн стоимостью 26 миллионов рублей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

«Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против бизнесмена из Русской Тавры. Мужчину обвиняют в фальсификации решения общего собрания акционеров хозяйственного общества (ч. 1 ст. 185.5 УК), злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК) и представление документов, содержащих заведомо ложные сведения, в орган, осуществляющий государственную регистрацию ИП и юридических лиц, в целях внесения недостоверных сведений в ЕГРЮЛ (ч. 1 ст. 170.1 УК)», — пояснило ведомство.

По версии следствия, обвиняемый, с марта по апрель 2021 года, являясь гендиректором ООО «ЛоТаС», совершал действия по отчуждению имущества по заниженной стоимости в пользу себя и бывшей супруги. Так он организовал продажу двух тракторов и комбайна за 30 тысяч рублей, хотя их суммарная стоимость превышает 26 миллионов рублей (цена ниже в 866 раз). Экс-супруге бизнесмен продал два коровника и молочный блок за 700 тысяч рублей, при этом их общая стоимость — 48 миллионов рублей (цена нижа в 65,6 раз).

В апреле 2021 года мужчина самостоятельно переизбрался на должность гендиректора фирмы, сфабриковав протокол внеочередного собрания учредителей ООО «ЛоТаС». Правда, налоговая не приняла подложные документы об изменении юридического лица и отказала в государственной регистрации из-за возражений учредителей. Уголовное дело будет направлено в Красноуфимский районный суд.