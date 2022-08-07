Челябинцы во «Вкусно — и точка» стали ходить чаще и сидеть дольше

В августе «Вкусно — и точка» стала популярней среди желающих поесть Фото: Наталья Чернова © URA.RU

Жители Челябинска увеличили частоту и продолжительность посещений ресторанов «Вкусно — и точка». Как URA.RU рассказали в пресс-службе компании «МегаФон», посещений в августе стало больше на 10% в сравнении с июлем.

«Число абонентов компании в ресторанах, уже возобновивших свою работу, увеличилось на 10%. Во время визита горожане активно пользуются связью и мобильным интернетом: объем услуг вырос на 40% и 50% соответственно», — сообщили URA.RU в «МегаФоне».

Находясь в интернете, посетители «Вкусно — и точка» разговаривают по телефону в среднем по 45 секунд. При этом они успевают потратить трафика в количестве 20 прочитанных новостей. Аналитики заметили, что обычно интерес к услугам сети питания увеличивается в середине рабочей недели.

Посещают чаще не только офлайн-точки, но и сайт. Согласно данным «МегаФона», в сутки в среднем на страницу компании общепита в августе стали заходить в два раза чаще, чем в июле.

После ребрендинга McDonald’s сеть «Вкусно — и точка» открылась в Челябинске 22 июня. Первым рестораном, распахнувшим двери, стало заведение на Комсомольском проспекте. Оригинальный проект в России закрыл бизнес после начала спецоперации на Украине. Его выкупил отечественный предприниматель Александр Говор.