07 августа 2022
06 августа 2022

Челябинцы во «Вкусно — и точка» стали ходить чаще и сидеть дольше

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие
В августе «Вкусно — и точка» стала популярней среди желающих поесть Фото:

Жители Челябинска увеличили частоту и продолжительность посещений ресторанов «Вкусно — и точка». Как URA.RU рассказали в пресс-службе компании «МегаФон», посещений в августе стало больше на 10% в сравнении с июлем.

«Число абонентов компании в ресторанах, уже возобновивших свою работу, увеличилось на 10%. Во время визита горожане активно пользуются связью и мобильным интернетом: объем услуг вырос на 40% и 50% соответственно», — сообщили URA.RU в «МегаФоне».

Находясь в интернете, посетители «Вкусно — и точка» разговаривают по телефону в среднем по 45 секунд. При этом они успевают потратить трафика в количестве 20 прочитанных новостей. Аналитики заметили, что обычно интерес к услугам сети питания увеличивается в середине рабочей недели.

Посещают чаще не только офлайн-точки, но и сайт. Согласно данным «МегаФона», в сутки в среднем на страницу компании общепита в августе стали заходить в два раза чаще, чем в июле.

После ребрендинга McDonald’s сеть «Вкусно — и точка» открылась в Челябинске 22 июня. Первым рестораном, распахнувшим двери, стало заведение на Комсомольском проспекте. Оригинальный проект в России закрыл бизнес после начала спецоперации на Украине. Его выкупил отечественный предприниматель Александр Говор.

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Жители Челябинска увеличили частоту и продолжительность посещений ресторанов «Вкусно — и точка». Как URA.RU рассказали в пресс-службе компании «МегаФон», посещений в августе стало больше на 10% в сравнении с июлем. «Число абонентов компании в ресторанах, уже возобновивших свою работу, увеличилось на 10%. Во время визита горожане активно пользуются связью и мобильным интернетом: объем услуг вырос на 40% и 50% соответственно», — сообщили URA.RU в «МегаФоне». Находясь в интернете, посетители «Вкусно — и точка» разговаривают по телефону в среднем по 45 секунд. При этом они успевают потратить трафика в количестве 20 прочитанных новостей. Аналитики заметили, что обычно интерес к услугам сети питания увеличивается в середине рабочей недели. Посещают чаще не только офлайн-точки, но и сайт. Согласно данным «МегаФона», в сутки в среднем на страницу компании общепита в августе стали заходить в два раза чаще, чем в июле. После ребрендинга McDonald’s сеть «Вкусно — и точка» открылась в Челябинске 22 июня. Первым рестораном, распахнувшим двери, стало заведение на Комсомольском проспекте. Оригинальный проект в России закрыл бизнес после начала спецоперации на Украине. Его выкупил отечественный предприниматель Александр Говор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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